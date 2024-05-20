Με οριακή διαφορά επικράτησε ο Alpha του ανταγωνισμού, το Σάββατο. Το Mega έχασε στα «σημεία», από ότι φαίνεται ιδίως στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης αλλά και το πρωί στο διάστημα 10.00- 13.00.

Σε αποδόσεις κάτω του 10% διαμορφώθηκαν τα μερίδια των υπoλοίπων καναλιών τα οποία σχημάτισαν τρία γκρουπ δυναμικότητας. Το ένα αποτέλεσαν οι Σκάι, ΑΝΤ1 και Star, το άλλο οι Open και ΕΡΤ1 και το τρίτο οι ΕΡΤ3, Μακεδονία TV και ΕΡΤ2.

Την Κυριακή χάρη στην απόδοση των σειρών «Η γη της ελιάς» και «Famagusta» το Mega ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό ανασχηματίζοντας διαφορά σαν εκείνη που είχε καταφέρει την Παρασκευή και με μερίδιο μόλις ένα δέκατο κάτω από το 15%.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το μερίδιο του Open (6,6%) για προφανείς ποδοσφαιρικούς λόγους. Από τις 23.00 κι έπειτα η απόδοση του σταθμού του Ιβάν Σαββίδη «απογειώθηκε» με αφορμή την αθλητική εκπομπή την αφιερωμένη στην κατάκτηση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν το τέταρτο στην ιστορία του Συλλόγου.

