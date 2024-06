Για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο μίλησε η Σάνεν Ντόχερτι αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στο διαζύγιό της από τον Κερτ Ισβαριένκο.

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της, η 53χρονη ηθοποιός μίλησε επίσης για την εκπομπή της «Let’s Be Clear with Shannen Doherty», χαρακτηρίζοντας τη χρονιά που πέρασε «πολύ δύσκολη».

«Προφανώς, το διαζύγιο δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν αγαπούσες πραγματικά κάποιον. Και αγαπούσα τον άντρα μου. Και όταν πληγώνεσαι τόσο από τις πράξεις του που απλώς αισθάνεσαι προδομένος και σαν κορόιδο, είναι πραγματικά δύσκολο» είπε στη συνέχεια, αναφερόμενη στον χωρισμό της

Shannen Doherty Gives Update on 'Really Hard' Divorce as She Prepares to Start Chemo amid Cancer Journey https://t.co/1VRA4EGifu