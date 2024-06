Μέριλ Στριπ: Η κόρη της αποκάλυψε ότι είναι λεσβία και δημοσίευσε φωτογραφία με τη σύντροφό της

Τον σεξουαλικό της προσανατολισμό αποκάλυψε η κόρη της Μέριλ Στριπ, Λουίσα Γιάκομπσον Γκάμερ, δηλώνοντας δημοσίως ότι είναι λεσβία, ενώ δημοσίευσε φωτογραφία και με τη σύντροφό της, Άννα Μπάντελ.

«Ευλογημένη που εισερχόμαστε στη χαρούμενη νέα εποχή», «Μπαίνουμε σε μια χαρούμενη νέα εποχή της λεσβιακής μόδας» έγραψε στις αναρτήσεις της.

Meryl Streep’s daughter Louisa Jacobson Gummer comes out as a lesbian, debuts girlfriend https://t.co/GkQFfy8Rne pic.twitter.com/IpqgKu2om4