Κέρδισε 3,2 εκατομμύρια λίρες κι έπαθε ανακοπή στο καζίνο (Video)

Μια… δύσκολη ζαριά επεφύλαξε η μοίρα σε έναν παίκτη καζίνο στη Σιγκαπούρη, που έπαθε ανακοπή μόλις κέρδισε 3,2 εκατομμύρια λίρες.



Το περιστατικό συνέβη στο καζίνο Marina Bay Sands, αφού ο αγνώστων στοιχείων παίκτης κατέρρευσε μόλις κέρδισε το τζακ ποτ, την ώρα που πανηγύριζε για την τύχη του.

Παίκτες που βρίσκονταν στο σημείο βιντεοσκόπησαν το σκηνικό και το βίντεο κυκλοφόρησε άμεσα στα social media.

