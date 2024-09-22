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22.09.2024 23:15

Συνελήφθη πεζός για την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην Ιερά Οδό

22.09.2024 23:15
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Ο πεζός που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό, συνελήφθη από την αστυνομία.

Ο 46χρονος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει σε σημείο του δρόμου όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Ο οδηγός της μηχανής δεν τον είδε και τον χτύπησε ελαφριά, ωστόσο ο ίδιος σκοτώθηκε ακαριαία.

Ο πεζός που παρασύρθηκε, τραυματίστηκε ελαφρά, όμως μετά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε πως αυτός είχε κάνει παράβαση, αφού ο οδηγός της μηχανής, προσπάθησε να τον αποφύγει, κόβοντας ταχύτητα, όπως προκύπτει. 

Ο 36χρονος δεν κατάφερε να αποφύγει τον 46χρονο και έχασε τη ζωή του, με τον πεζό να κρατείται από την αστυνομία.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 17:20
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