Συνελήφθη πεζός για την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην Ιερά Οδό

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Ο πεζός που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό, συνελήφθη από την αστυνομία.
Ο 46χρονος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει σε σημείο του δρόμου όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Ο οδηγός της μηχανής δεν τον είδε και τον χτύπησε ελαφριά, ωστόσο ο ίδιος σκοτώθηκε ακαριαία.
Ο πεζός που παρασύρθηκε, τραυματίστηκε ελαφρά, όμως μετά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε πως αυτός είχε κάνει παράβαση, αφού ο οδηγός της μηχανής, προσπάθησε να τον αποφύγει, κόβοντας ταχύτητα, όπως προκύπτει.
Ο 36χρονος δεν κατάφερε να αποφύγει τον 46χρονο και έχασε τη ζωή του, με τον πεζό να κρατείται από την αστυνομία.
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