Ο πρώην βουλευτής Ματ Γκετς αποσύρεται από υποψήφιος για το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως ανέφερε ο ίδιος την Πέμπτη (21/11).

Ο Γκετς ήταν επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για ένα νευραλγικής σημασίας υπουργείο. Ο διορισμός του υπόκειτο σε έγκριση από τη Γερουσία.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback – and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…