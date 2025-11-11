search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 15:23
ΚΟΣΜΟΣ

11.11.2025 13:43

Στη Σουηδία απαγορεύεται να αφήνεις τον σκύλο σου μόνο για περισσότερες από 6 ώρες (Video)

11.11.2025 13:43
skilos-new

Νόμος στη Σουηδία απαγορεύει στους κηδεμόνες σκύλων να αφήνουν τα κατοικίδιά τους μόνα στο σπίτι πάνω από έξι ώρες.

Πρόκειται για έναν νόμο για την ευημερία των ζώων από μια χώρα που είναι, άλλωστε, πρωτοπόρος στα δικαιώματά τους.

Η συμπεριφορίστρια σκύλων και συγγραφέας Lara Shannon είχε σχολιάσει, μάλιστα, τον εν λόγω νόμο, σε βίντεό της, επισημαίνοντας ότι υποστηρίζεται από επιστημονική έρευνα.

«Τα σκυλιά δεν είναι φτιαγμένα για να μένουν μόνα στο σπίτι για περισσότερες από έξι ώρες. Το ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο για πολλούς από εσάς, που λείπετε όλη μέρα στη δουλειά, και μπορεί να πιστεύατε ότι οι σκύλοι δεν έχουν πρόβλημα με αυτό. Αλλά είναι μύθος το ότι δεν έχουν αίσθηση του χρόνου. Έχουν ανάγκη από συντροφιά, να παραμένουν σωματικά και πνευματικά δραστήριοι και να έχουν πρόσβαση έξω ώστε να μπορούν, κάθε τέσσερις ώρες, να πάνε στην τουαλέτα στο ύπαιθρο ή έστω σε έναν χώρο μακριά από το περιβάλλον όπου ζουν. Πολλά σκυλιά υποφέρουν επειδή μένουν μόνα για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα να έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, να γαβγίζουν, να σκάβουν, να μασουλούν, να προσπαθούν να δραπετεύσουν από το σπίτι, να παρουσιάζουν άγχος ή άγχος αποχωρισμού: δεν είναι φυσιολογικό να περνούν τόσο πολύ χρόνο μόνα τους» είπε πει.

Όσο για εκείνους που λόγω εργασίας είναι εκτός σπιτιού για πολλές ώρες, οι ειδικοί συνιστούν να ζητήσουν από κάποιον γείτονα, συγγενή ή φίλο να τα επισκέπτεται μία φορά την ημέρα ή έστω να τους αφήνουν ένα παιχνίδι παρηγοριάς.

Γερμανός «πολίτης του Ράιχ» σχεδίαζε την δολοφονία των Μέρκελ και Σολτς

Γερμανός «πολίτης του Ράιχ» σχεδίαζε την δολοφονία των Μέρκελ και Σολτς

Όταν η τεχνολογία… προδίδει: Εταιρία απέλυσε υπάλληλο επειδή έκανε 16.000 βήματα την ημέρα, ενώ ήταν σε άδεια ασθενείας

