Μπασκετικές γιορτές με EuroLeague και η νέα χρονιά ξεκινά με Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports!

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση στο παρκέ του Novasports και μέσα στις γιορτές!

Αρχικά η 18η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας κόντρα στην Ζάλγκιρις (23/12, 20:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Μπολόνια για την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους (26/12, 21:30). Και το νέο έτος μπαίνει πολύ δυναμικά στην EuroLeague με την 19η αγωνιστική και το απόλυτο ελληνικό ντέρμπι «αιωνίων» Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (2/1, 21:15) που θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

To EuroCup συνεχίζεται με την 12η αγωνιστική και τους αγώνες Μπουργκ-Πανιώνιος Cosmorama Travel (30/12, 19:15) & Άρης Betsson-Τσεντεβίτα Ολίμπια (30/12, 20:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

18:00 EuroLeague – 18η αγωνιστική: Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο Novasports2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:00 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 EuroLeague: Μπάγερν-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:00 EuroLeague: Βαλένθια-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:45 EuroLeague: Παρί-Ερυθρός Αστέρας Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

19:00 EuroLeague: Παρτίζαν-Μακάμπι Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:30 EuroLeague: Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:30 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

19:15 EuroCup – 12η αγωνιστική: Μπουργκ-Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 EuroCup – 12η αγωνιστική: Άρης Betsson-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 EuroLeague: Βαλένθια-Παρτίζαν Novasports3 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ζάλγκιρις Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:15 EuroLeague – 19η αγωνιστική: Βιλερμπάν-Παρί Novasportsextra1 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

18:00 EuroCup: Νεπτούνας – Βενέτσια, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

19:00 EuroLeague – 19η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 EuroLeague: Μπασκόνια-Φενέρμπαχτσε Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ντουμπάι Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 EuroLeague: Μπάγερν-Μακάμπι Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

