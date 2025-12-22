Μπασκετικές γιορτές με EuroLeague και η νέα χρονιά ξεκινά με Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση στο παρκέ του Novasports και μέσα στις γιορτές!
Αρχικά η 18η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας κόντρα στην Ζάλγκιρις (23/12, 20:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Μπολόνια για την αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους (26/12, 21:30). Και το νέο έτος μπαίνει πολύ δυναμικά στην EuroLeague με την 19η αγωνιστική και το απόλυτο ελληνικό ντέρμπι «αιωνίων» Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (2/1, 21:15) που θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
To EuroCup συνεχίζεται με την 12η αγωνιστική και τους αγώνες Μπουργκ-Πανιώνιος Cosmorama Travel (30/12, 19:15) & Άρης Betsson-Τσεντεβίτα Ολίμπια (30/12, 20:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
18:00 EuroLeague – 18η αγωνιστική: Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο Novasports2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
19:00 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
20:30 EuroLeague: Μπάγερν-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:00 EuroLeague: Βαλένθια-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:45 EuroLeague: Παρί-Ερυθρός Αστέρας Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
22:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου
19:00 EuroLeague: Παρτίζαν-Μακάμπι Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
20:30 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
20:30 EuroLeague: Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
23:30 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
19:15 EuroCup – 12η αγωνιστική: Μπουργκ-Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
20:30 EuroCup – 12η αγωνιστική: Άρης Betsson-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:00 EuroLeague: Βαλένθια-Παρτίζαν Novasports3 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη
21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ζάλγκιρις Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:15 EuroLeague – 19η αγωνιστική: Βιλερμπάν-Παρί Novasportsextra1 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
18:00 EuroCup: Νεπτούνας – Βενέτσια, Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
19:00 EuroLeague – 19η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
19:30 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:00 EuroLeague: Μπασκόνια-Φενέρμπαχτσε Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Ντουμπάι Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
22:00 EuroLeague: Μπάγερν-Μακάμπι Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
23:15 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
