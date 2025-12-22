search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:49
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.12.2025 12:18

Η Nova παρουσιάζει το νέο Nova Kids Watch 2: Ασφάλεια, επικοινωνία και ελεγχόμενη τεχνολογία για παιδιά

22.12.2025 12:18
nova_kids_watch_adv
  • Smartwatch για ηλικίες 5–12 ετών, σχεδιασμένο για οικογένειες που θέλουν ένα ασφαλές πρώτο βήμα στην τεχνολογία για τα παιδιά τους.
  • Γεωεντοπισμός σε πραγματικό χρόνο, βιντεοκλήσεις/ μηνύματα και κλήση SOS.

Η Nova παρουσιάζει το νέο Nova Kids Watch 2, ένα σύγχρονο smartwatch ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει τεχνολογία, ασφάλεια και ευκολία χρήσης, προσφέροντας στους γονείς σιγουριά στην καθημερινότητα και στα παιδιά μια ελεγχόμενη και ασφαλή ψηφιακή εμπειρία.

Ασφαλής επικοινωνία με γονικό έλεγχο

Το Nova Kids Watch 2 ενσωματώνει λειτουργία γεωεντοπισμού, που επιτρέπει στους γονείς να βλέπουν την τοποθεσία του παιδιού σε πραγματικό χρόνο, ενώ σε περίπτωση ανάγκης, το πλήκτρο SOS δίνει στο παιδί τη δυνατότητα να ειδοποιήσει άμεσα τον γονέα.

Οι δυνατότητες βιντεοκλήσης και ανταλλαγής φωνητικών μηνυμάτων επιτρέπουν άμεση επικοινωνία με το παιδί, μόνο με προκαθορισμένες επαφές.

Εφαρμογή για γονείς: Εικόνα, ειδοποιήσεις και διαχείριση

Μέσα από την εφαρμογή Kids Watch 2” που είναι διαθέσιμη για λήψη από το App Store και το Google Play, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα προσθήκης επαφών ανάγκης, προβολή ειδοποιήσεων στην κεντρική οθόνη και θέσπιση ορίων στον χάρτη.

Το Nova Kids Watch 2 ξεχωρίζει για:

  • Μεγάλη μπαταρία, για αυξημένη αυτονομία.
  • Υψηλής ακρίβειας εντοπισμό, για μεγαλύτερη σιγουριά.
  • Κάμερα 5MP για φωτογραφίες και βιντεοκλήσεις.
  • Υψηλή αντοχή, για χρήση στο σχολείο και στο παιχνίδι.

Διαθεσιμότητα & πρόγραμμα Junior

Το Nova Kids Watch 2 διατίθεται αποκλειστικά με νέα σύνδεση κινητής στο πρόγραμμα Junior, το οποίο περιλαμβάνει 500΄ και 5GB με πάγιο 9,90€/ μήνα και συμβόλαιο 24μηνης διάρκειας. Είναι διαθέσιμο μόνο για ιδιώτες συνδρομητές και νέα αριθμοδότηση, συνδυάζεται μόνο με απόκτηση eSIM, ενώ οι παροχές είναι διαθέσιμες και για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο Nova Kids Watch 2 είναι διαθέσιμο μέσω του nova.gr, των καταστημάτων Nova και της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xristougenna-oikogeneiako-trapezi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% φέτος – «Παγωμένη» η αγορά

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

tempi new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους: Ο «χάρτης» των μπλόκων – Πότε θα ανοίξουν πάλι οι σήραγγες των Τεμπών

nixtatonefxon2
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων με «Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

tebi_distixima
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:49
xristougenna-oikogeneiako-trapezi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Ακριβότερο κατά 20% φέτος – «Παγωμένη» η αγορά

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αργολίδα: Εντοπίστηκε πτώμα σε αποθήκη μετά από φωτιά

zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

1 / 3