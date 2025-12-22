search
22.12.2025 16:55

IRIS Payments από τη Worldline Greece: Η νέα εποχή των άμεσων πληρωμών είναι ήδη εδώ

22.12.2025 16:55
WL+Iris

Η Worldline [Euronext:WLN], παγκόσμια ηγέτιδα στις υπηρεσίες πληρωμών παρουσιάζει την υπηρεσία άμεσων πληρωμών IRIS, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η Worldline Greece ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και του σύγχρονου επαγγελματία και προσφέρει την υπηρεσία IRIS, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποδοχής άμεσων πληρωμών στα φυσικά και online καταστήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς τη χρήση κάρτας. Η λειτουργία της είναι πλήρως συμβατή με τις υφιστάμενες λύσεις της Worldline — POS, Smart POS app, e-Commerce Gateway και Payment Link — προσφέροντας ενιαία εμπειρία πληρωμών.

Κατά τη συναλλαγή πραγματοποιείται άμεση χρέωση του λογαριασμού του πληρωτή, ενώ η ενημέρωση για το αποτέλεσμα της συναλλαγής γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση της υπηρεσίας είναι συμβατή και με τα διασυνδεδεμένα ταμειακά συστήματα ECR /ERP, βάσει πρωτοκόλλων ΑΑΔΕ. Οι συναλλαγές IRIS δεν έχουν περιορισμό στο ποσό ενώ εκκαθαρίζονται ως ξεχωριστό σύνολο στον εταιρικό λογαριασμό, διακριτό από τις συναλλαγές καρτών και αυτό διευκολύνει την επιχείρηση προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη εικόνα επί του συνόλου των συναλλαγών της σε καθημερινή βάση.

Η Worldline Greece, μέσα από τις λύσεις που παρέχει και διαρκώς ανανεώνει και αναβαθμίζει, στηρίζει τη λειτουργία και την εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων, με εργαλεία που διευκολύνουν τη διαχείριση κάθε  τύπου συναλλαγής  με κάρτα, ψηφιακό πορτοφόλι και  μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά και τις οδηγίες ενεργοποίησης της υπηρεσίας IRIS από τη Worldline Greece, μπορείτε να βρείτε εδώ.

