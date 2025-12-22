search
22.12.2025 16:59

Τι θα φορεθεί αυτά τα Χριστούγεννα; Ο Λάκης Γαβαλάς δίνει τα πιο χρήσιμα fashion tips στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ

22.12.2025 16:59
Τι θα φορεθεί φέτος τις γιορτές; Η ερώτηση που κυριαρχεί κάθε χρόνο, αυτές τις ημέρες, βρίσκει επιτέλους απάντηση στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ από τον Λάκη Γαβαλά.

O γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM μπαίνει στο γιορτινό κλίμα και μας δίνει πολύτιμες συμβουλές styling για κάθε περίσταση των ημερών: από το επίσημο ρεβεγιόν και τα glam events, μέχρι πιο χαλαρές εξόδους με φίλους.

Δείτε το βίντεο:

Το MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ βρέθηκε στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο, με τον Λάκη Γαβαλά, τη Σουζάνα Κεγγίτση και την Έλενα Γαλύφα, για να δώσει στον κόσμο τα απόλυτα γιορτινά tips για styling, make up και posing. Μαζί τους ήταν και το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο…τυχερό δώρο των φετινών γιορτών, το οποίο έφερε μαζί του μικρές στιγμές χαράς και πολλή λάμψη.

