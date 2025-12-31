search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 18:45
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 16:24

Μυστικά για σωστό posing στον φακό: Η Έλενα Γαλύφα δίνει τα πιο χρήσιμα tips στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ

31.12.2025 16:24
3

Οι γιορτινές ημέρες και οι φωτογραφίες, πάνε μαζί. Πώς όμως θα επιλέξουμε την πιο κολακευτική πόζα; Πώς μια αυθόρμητη φωτογραφία θα είναι το απόλυτο «κλικ»;

Η fashion specialist Έλενα Γαλύφα μοιράζεται απλά, πρακτικά posing tips και tricks στο MadWalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ και μας δείχνει πώς να στεκόμαστε, να κινούμαστε και να “μιλάμε” στον φακό με αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα.

Δείτε το βίντεο:

Μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο setting, γεμάτο μόδα, μουσική και ενέργεια, το MadWalk, Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ παρέα με τον Λάκη Γαβαλά, τη Σουζάνα Κεγγίτση και την Έλενα Γαλύφα, περίμενε τον κόσμο στο Athens Metro Mall με μικρά μυστικά styling, makeup και posing που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Εκεί βρισκόταν και το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο… τυχερό δώρο των φετινών γιορτών, το οποίο έφερε μαζί του μικρές στιγμές χαράς και πολλή λάμψη.

18+ επίγειο | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Συγγενείς αποκαλύπτουν το προφίλ του φερόμενου ως μητροκτόνου – «Ήταν ακραίος, εκείνη τον λάτρευε»

iran_3112_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τέταρτη μέρα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της ακρίβειας – Στόχος επίθεσης έγινε κυβερνητικό κτίριο (videos)

sokratis-famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Φάμελλου για το 2026: «Ο νέος χρόνος να φέρει πολλά έτη σε όλους του ανθρώπους χωρίς διακρίσεις και σκοτωμούς»

australia-protoxronia-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

karystianou_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα Καρυστιανού για το 2026: «Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά το λαμπρό μέλλον»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 18:44
eleni papadopoulou – kolonaki – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Συγγενείς αποκαλύπτουν το προφίλ του φερόμενου ως μητροκτόνου – «Ήταν ακραίος, εκείνη τον λάτρευε»

iran_3112_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τέταρτη μέρα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της ακρίβειας – Στόχος επίθεσης έγινε κυβερνητικό κτίριο (videos)

sokratis-famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Φάμελλου για το 2026: «Ο νέος χρόνος να φέρει πολλά έτη σε όλους του ανθρώπους χωρίς διακρίσεις και σκοτωμούς»

1 / 3