EuroLeague: H «Διαβολοβδομάδα» Νο7 στο παρκέ του Novasports!

Η 7η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ είναι εδώ και ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο παρκέ του Novasports!
Για την 23η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μακάμπι (20/1, 19:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τη Μπασκόνια (20/1, 21:15).
Η συνέχεια για τους «αιώνιους» είναι με την 24η αγωνιστική και τις εκτός έδρας αποστολές σε Κωνσταντινούπολη για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/1, 19:30) και στο Ισραήλ για τον Παναθηναϊκό AKTOR απέναντι στη Μακάμπι (22/1, 21:05).
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Σλασκ Βρότσλαβ-Άρης Betsson (20/1, 20:00) & Πανιώνιος Cosmorama Travel-Άνκαρα (21/1, 19:30).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 20 Ιανουαρίου
18:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Μακάμπι Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ του Ορέστη Συντελή
19:30 EuroLeague – 23η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
19:45 EuroLeague: Μονακό-Ερυθρός Αστέρας Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
20:00 EuroCup – 15η αγωνιστική: Σλασκ Βρότσλαβ-Άρης Betsson Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν- Ζάλγκιρις Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ντουμπάι Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Παρτίζαν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Παρί Novasportsextra2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις-Τρέντο Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
19:30 EuroCup: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
20:30 EuroCup: Αμβούργο-Βενέτσια Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς-Ουλμ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
18:00 Playmakers – Α΄μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
19:30 EuroLeague – 24η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο- Ζάλγκιρις Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
22:00 EuroLeague: Παρί-Ντουμπάι Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
23:00 Playmakers – B΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
23:30 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
