EuroLeague: H «Διαβολοβδομάδα» Νο7 στο παρκέ του Novasports!

Η 7η « Διαβολοβδομάδα » της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ είναι εδώ και ετοιμάζεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στο παρκέ του Novasports!

Για την 23η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μακάμπι (20/1, 19:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ τη Μπασκόνια (20/1, 21:15).

Η συνέχεια για τους «αιώνιους» είναι με την 24η αγωνιστική και τις εκτός έδρας αποστολές σε Κωνσταντινούπολη για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/1, 19:30) και στο Ισραήλ για τον Παναθηναϊκό AKTOR απέναντι στη Μακάμπι (22/1, 21:05).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup συνεχίζεται με την 15η αγωνιστική οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, Σλασκ Βρότσλαβ-Άρης Betsson (20/1, 20:00) & Πανιώνιος Cosmorama Travel-Άνκαρα (21/1, 19:30) .

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

18:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Μακάμπι Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ του Ορέστη Συντελή

19:30 EuroLeague – 23η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:45 EuroLeague: Μονακό-Ερυθρός Αστέρας Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 EuroCup – 15η αγωνιστική: Σλασκ Βρότσλαβ-Άρης Betsson Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν- Ζάλγκιρις Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ντουμπάι Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Παρτίζαν Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Παρί Novasportsextra2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:00 EuroCup: Λιετκαμπέλις-Τρέντο Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

19:30 EuroCup: Πανιώνιος Cosmorama Travel-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

20:30 EuroCup: Αμβούργο-Βενέτσια Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς-Ουλμ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

18:00 Playmakers – Α΄μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

19:30 EuroLeague – 24η αγωνιστική: Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο- Ζάλγκιρις Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 EuroLeague: Παρί-Ντουμπάι Novasports6 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

23:00 Playmakers – B΄μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

23:30 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

