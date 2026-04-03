Κιάτο: Εκτός κινδύνου η 40χρονη – Δούλευε ανασφάλιστη, «ήταν πολύ φοβισμένη», ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

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Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 40χρονη η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε, στην περιοχή Μούλκι στο Κιάτο.

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα μαλλιά της 40χρονης, φαίνεται πως πιάστηκαν σε μηχάνημα του εργοστασίου που εργαζόταν, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί το δέρμα από την περιοχή του μετώπου έως και το πίσω μέρος του κεφαλιού, συμπεριλαμβανομένου και του τριχωτού της κεφαλής της κεφαλής.

H γυναίκα μεταφέρθηκε πρώτα στο Κέντρο Υγείας. Εκεί οι γιατροί κατάλαβαν πως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου και από εκεί στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο 40χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Το χρονικό

Συνδικαλιστικοί φορείς ήταν εκείνοι που γνωστοποίησαν χθες τον σοβαρό τραυματισμό 40χρονης, αλβανικής καταγωγής στην περιοχή Μούλκι Κορινθίας, λόγω του οποίου αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» στην Αθήνα.

Υπέστη αποκόλληση δέρματος και τριχωτού της κεφαλής, αφού τα μαλλιά της πιάστηκαν την σε μηχάνημα συσκευαστήριου λεμονιών, το οποίο ύστερα σφραγίστηκε.

«Αναμένουμε το πόρισμα από το τμήμα αναγγελίας ατυχημάτων στην Κόρινθο για τα μέτρα ασφαλείας. Ζητήσαμε να παρευρεθούμε στην αυτοψία αλλά δεν μπορούμε βάσει του νόμου…» δήλωσε στο korinthostv.gr ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κιάτου, Παναγιώτης Κόλλιας.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος, μετέφερε τις σοκαριστικές περιγραφές συναδέλφων του, που αντίκρισαν τη 40χρονη. «Ελεγε δεν πονάει και ήταν πολύ φοβισμένη […] Κανείς δεν αποκάλυψε πώς συνέβη το ατύχημα» είπε και πρόσθεσε: «Δεν εμφανίστηκαν ούτε στο Κέντρο Υγείας, ούτε στο Νοσοκομείο Κορίνθου οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου. Είναι γαϊδουρινή, εγκληματική η συμπεριφορά».

«Ενημερώθηκε αμέσως η αστυνομία, καθώς αυτή η κοπέλα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας, στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όμως κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπως και έγινε. Φυσικά και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς πρόκειται για εργατικό ατύχημα. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε στη συνέχεια και προέκυψε από την προανάκριση, η κοπέλα είναι αλλοδαπή, δεν βρισκόταν νόμιμα στη χώρα μας και εργαζόταν παράνομα σε αυτή την επιχείρηση. Δεν φαίνεται να εργαζόταν νόμιμα. Σχηματίστηκε κανονικά δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη. Βέβαια, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή. Λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό της επιχείρησης οι αστυνομικοί. Καταλαβαίνετε ότι εδώ χρειάζεται να συμπληρωθεί ο φάκελος και με τις γνωματεύσεις και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η γυναίκα, πόσο βαριά τα τραύματά της. Είναι κατηγορούμενος στη δικογραφία», υπογράμμισε στο Μega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κ. Δημογλίδου.

Η γιατρός Ματίνα Παγώνη ανέφερε: «Πρέπει να πούμε ότι η γυναίκα είναι σε καλή κατάσταση, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Σηκώθηκε χθες, έδωσαν μεγάλη μάχη στο χειρουργείο οι πλαστικοί. Είναι και οι πόνοι που έχει αλλά και η ίδια η ψυχολογική της κατάσταση….».

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