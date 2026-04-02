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02.04.2026 15:41

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Κιάτο: Μηχάνημα έπιασε τα μαλλιά 40χρονης και της αφαίρεσε το δέρμα (video)

02.04.2026 15:41
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φωτογραφία αρχείου

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Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, σε εργοστασιακή μονάδα στο Κιάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KorinthosTV.gr, το περιστατικό συνέβη όταν εργαζόμενη τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας της σε μηχάνημα.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το μηχάνημα φέρεται να έπιασε τα μαλλιά της, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα σε νοσοκομείο της Κορίνθου και στη συνέχεια της Αττικής.

Παράλληλα, στο χώρο του εργοστασίου βρέθηκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Σικυωνίων και υπάλληλοι της Επιθεώρησης εργασίας, όπου προχώρησαν στη σφράγιση της εγκατάστασης, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος.

Η καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου:

«Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα: Αφαιρέθηκε από 40χρονη γυναίκα το δέρμα της κεφαλής από το μέτωπο και όλο το τριχωτό της κεφαλής σε εργοστάσιο – Απαράδεκτη συμπεριφορά των εργοδοτών

Χθες το μεσημέρι 40χρονη γυναίκα συνοδεία μιας γυναίκας και ενός άνδρα που είπαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο έφθασε στο κέντρο υγείας Κιάτου. Όταν την αντίκρισαν οι συνάδελφοι σοκαρίστηκαν. Της είχε αφαιρεθεί το δέρμα από τα μάτια έως το σβέρκο. Δηλαδή όλο το δέρμα στο μέτωπο και όλο το δέρμα με το τριχωτό της κεφαλής. Η ίδια δεν μίλαγε παρότι περιπατητική. Έλεγε δεν πονάει και ήταν πολύ φοβισμένη. Η συνοδός σε μια τσάντα είχε μαζί της το δέρμα με όλα τα μαλλιά της που αφαιρέθηκαν. Είναι μάλλον εργατικό ατύχημα και οι δύο συνοδοί δεν μίλησαν όπως και η ίδια. Σε λίγο κατέφθασε ο σύζυγος που ούτε και αυτός αποκάλυπτε τι έγινε.

Οι συνάδελφοι περιγράφουν σοκαριστικές εικόνες από την κατάσταση της 40χρονης γυναίκας. Ειδοποιήθηκε και κατέφθασε η Αστυνομία. Μετά διεκομίσθη με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου και εκεί έδειχνε να μην πονάει και κανείς δεν αποκάλυψε πώς συνέβη το ατύχημα. Από ότι ακούστηκε δούλευε σε εργοστάσιο της περιοχής και ένα μηχάνημα της προκάλεσε αυτό το σοκαριστικό τραυματισμό. Διεκομίσθη από τη Κόρινθο στο Νοσοκομείο Γεννηματας Αττικής. Δεν εμφανίστηκαν ούτε στο κέντρο υγείας, ούτε στο νοσοκομείο Κορίνθου οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου. Είναι γαϊδουρινή, εγκληματική η συμπεριφορά των ιδιοκτητών του εργοστασίου. Ντροπή σε ποιο αιώνα ζούμε. Εκτός και εάν αποδειχθεί ότι κάτι άλλο προκάλεσε τον τραυματισμό».

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