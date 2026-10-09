Γιάννης Ζουγανέλης: «Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι μου στον Βαρνάβα – Δεν έχω πάρει καμία αποζημίωση» (Video)

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Για την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστη από τη φωτιά το σπίτι του στον Βαρνάβα μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμιά αποζημίωση από το κράτος.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Happy Day, ο καλλιτέχνης περιέγραψε τη θλίψη που εξακολουθεί να αισθάνεται για τα προσωπικά αντικείμενα, τα ιστορικά ντοκουμέντα και τα έργα τέχνης που έχασε, υπογραμίζοντας ότι παρά τη μεγάλη απώλεια, ο ίδιος προσπαθεί να μη μείνει προσκολλημένος στο παρελθόν και να προχωρήσει στη ζωή του.

«Καταστράφηκε ολοσχερώς. Ζω μεγάλο πένθος γι’ αυτό γιατί έχασα πολλά πράγματα. Εννοώ, έχασα ιστορικά, ιστορικής σημασίας για μένα ντοκουμέντα, βινύλια πολλά, όργανα, έργα τέχνης. Μπορεί να μην τα είχα αγοράσει εγώ, αλλά είχαν ιδιαίτερη χάρη, του Κόντογλου, του Τσαρούχη, του Μηταρά. Δεν μιζεριάζω. Πάμε γι’ άλλα. Μερικές φορές, ας πούμε, ψάχνω να βρω φωτογραφίες και ωχ, δεν τις έχω. Τις είχα εκεί. Τέτοια πράγματα»

«Δεν έχω λάβγει κάποια αποζημίωση απότο κράτος, τίποτα. Τίποτα. Κάτι παράξενα. Μετράνε τα τετραγωνικά που καήκανε και μπορεί να πάρεις μια αποζημίωση να πάρεις αλλού σπίτι στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω. Ό,τι μπορώ θα κάνω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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