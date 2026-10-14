ΕΥΔΑΠ: Νέος χάρτης στην ύδρευση με 68 απορροφήσεις, μεγάλες επενδύσεις και έργα κατά της λειψυδρίας

Takeaways by to pontiki AI Η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ ξεκινούν τη διαδικασία απογραφής και αποτίμησης 68 δημοτικών φορέων ύδρευσης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του κλάδου και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Η υπουργική απόφαση της 12ης Οκτωβρίου επιβάλλει στους φορείς την υποβολή αναλυτικών οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των χρεών, των δικτύων και του προσωπικού, για την ένταξή τους στις δύο εταιρείες.

Η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ εξετάζουν την πρόοδο των επενδύσεων και την πορεία του έργου «Εύρυτος», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος με προϋπολογισμό 750 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον επενδυτικό προγραμματισμό περιλαμβάνονται επίσης η επιτάχυνση των έργων αντικατάστασης παλαιών δικτύων, οι διαγωνισμοί για κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και η μελλοντική προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών.

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Σε νέα φάση εισέρχεται ο σχεδιασμός για την αναδιοργάνωση του τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης, με την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ να αποκτούν διευρυμένο ρόλο στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των υποδομών.

Η διαδικασία απορρόφησης δεκάδων δημοτικών φορέων περνά πλέον στο στάδιο της απογραφής και αποτίμησης, ενώ παράλληλα προχωρούν οι προετοιμασίες για μεγάλα έργα που αφορούν την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.

Οι εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του γενικού γραμματέα Πέτρου Βαρελίδη και της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ, την οποία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Γιώργος Στεργίου και ο διευθύνων σύμβουλος Χάρης Σαχίνης.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν η πρόοδος των επενδύσεων, οι εκκρεμότητες στα έργα υποδομών και τα επόμενα βήματα για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ξεκινά η απογραφή 68 φορέων ύδρευσης

Καθοριστική εξέλιξη αποτελεί η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 12 Οκτωβρίου και ενεργοποιεί τη διαδικασία συγκέντρωσης των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων των φορέων που πρόκειται να ενταχθούν στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.

Με βάση τον νέο σχεδιασμό, συνολικά 68 φορείς και υπηρεσίες ύδατος περιλαμβάνονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η ΕΥΔΑΠ διευρύνει τη γεωγραφική της δραστηριότητα στην Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται 43 φορείς και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, δημοτικές υπηρεσίες και οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων.

Αντίστοιχα, η ΕΥΑΘ επεκτείνεται στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με την ενσωμάτωση 25 φορέων και υπηρεσιών.

Η αναδιάρθρωση αποσκοπεί στη συγκέντρωση της διαχείρισης των υποδομών, στον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων και στην αντιμετώπιση χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων.

Πλήρης καταγραφή χρεών, περιουσίας και υποδομών

Η υπουργική απόφαση προβλέπει 19 κατηγορίες στοιχείων που θα πρέπει να υποβάλουν οι φορείς ύδρευσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οικονομικές καταστάσεις πενταετίας, δάνεια, ληξιπρόθεσμες οφειλές, λειτουργικές δαπάνες, ενεργειακό κόστος και απαιτήσεις από καταναλωτές.

Παράλληλα, προβλέπεται αναλυτική απογραφή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, των γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων, των δεξαμενών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και λυμάτων.

Θα καταγραφούν επίσης το προσωπικό, οι εκκρεμείς συμβάσεις, οι δικαστικές υποθέσεις και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ηλικία και την κατάσταση των δικτύων, στις απώλειες νερού και στις μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες.

Η διαδικασία θα επιτρέψει στις δύο εταιρείες

Θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που πρόκειται να αναλάβουν.

Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση κανονισμού από τη ΡΑΑΕΥ για τη μεθοδολογία αποτίμησης και στη συνέχεια η προκήρυξη διαγωνισμών για την επιλογή των συμβούλων που θα πραγματοποιήσουν τις αποτιμήσεις.

Στα 750 εκατ. ευρώ ο «Εύρυτος»

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε την επάρκεια των υδάτινων αποθεμάτων της Αττικής και την πορεία του έργου «Εύρυτος».

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών έχουν βελτιώσει την εικόνα των ταμιευτήρων, οι οποίοι διαθέτουν περίπου 170 εκατ. κυβικά μέτρα νερού περισσότερα σε σύγκριση με πέρυσι.

Ωστόσο, τα αποθέματα εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 500 εκατ. κυβικά μέτρα χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2022, γεγονός που διατηρεί την ανάγκη μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων.

Ο «Εύρυτος» προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, προκειμένου να ενισχυθεί το υδροδοτικό σύστημα Ευήνου–Μόρνου.

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει αναθεωρηθεί στα 750 εκατ. ευρώ, από περίπου 550 εκατ. ευρώ αρχικά, με τη χρηματοδότηση να αποτελεί ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου.

Έργα στην Ανατολική Αττική και ψηφιακοί μετρητές

Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η πορεία των επενδύσεων στην Ανατολική Αττική, όπου ορισμένα έργα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με εργολάβους και αρχαιολογικές εργασίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης, οι εργασίες αντικατάστασης παλαιών δικτύων έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι.

Στον επενδυτικό προγραμματισμό περιλαμβάνονται ακόμη οι διαγωνισμοί για τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων και η προετοιμασία της προμήθειας ψηφιακών υδρομετρητών, με τον σχετικό διαγωνισμό να προγραμματίζεται για τις αρχές του 2027.

Τέλος, προωθείται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, με αντικείμενο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης έργων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την πορεία της αναδιάρθρωσης, καθώς από τα αποτελέσματα των αποτιμήσεων θα προκύψουν το πραγματικό οικονομικό μέγεθος των υποχρεώσεων, οι ανάγκες αναβάθμισης των υποδομών και οι επενδυτικές προτεραιότητες των δύο εταιρειών.

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