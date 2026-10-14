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14.10.2026 12:38

Goody’s και Everest: Συμφωνία πώλησης στον καναδικό όμιλο του Πρεμ Γουάτσα

14.10.2026 12:38
gouatsa

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Η Vivartia Holding S.M.S.A. ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood, του κλάδου υπηρεσιών εστίασης του Ομίλου Vivartia, στην καναδική Recipe Unlimited Corporation.

Η Recipe είναι στρατηγικός επενδυτής με περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της εστίασης. Με 18 εμπορικά σήματα εστίασης στους τομείς της πλήρους εξυπηρέτησης (full-service), της περιορισμένης εξυπηρέτησης (limited-service) και της λιανικής, το χαρτοφυλάκιο της Recipe περιλαμβάνει εμβληματικά σήματα όπως Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.

«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο Frank Hennessey, διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς».

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις και προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

Σύμβουλοι της συναλλαγής για τη Vivartia Holding: Η Rothschild & Co ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Vivartia στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Deloitte παρείχε υπηρεσίες vendor due diligence, ενώ η Bernitsas Law παρείχε νομική υποστήριξη στη Vivartia.

Σύμβουλοι της συναλλαγής για τη Recipe Unlimited: Η EY-Parthenon Greece παρείχε φορολογικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η Scotiabank (Scotia Capital Inc.) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η KPMG παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής συναλλαγών και η Karatzas & Partners παρείχε νομική υποστήριξη.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 13:42
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