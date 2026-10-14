IDEAL Holdings: Επενδύσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ στην πενταετία και νέο στοίχημα η ανάπτυξη

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Επενδύσεις που ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, χρηματιστηριακή αξία άνω των 300 εκατ. ευρώ και σχεδιασμό για τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων περιλαμβάνει ο απολογισμός της πρώτης πενταετίας της IDEAL Holdings. Ο όμιλος, με επικεφαλής τον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στην επόμενη φάση ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στις εξαγορές, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η στρατηγική αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο επετειακής εκδήλωσης για τη συμπλήρωση πέντε ετών δραστηριότητας, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, θεσμικών φορέων και κυβερνητικών στελεχών, με κεντρικό ομιλητή τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας, George Osborne.

Το στοίχημα των μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων

Η IDEAL Holdings επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε μια οικονομία όπου το μικρό μέγεθος πολλών εταιρειών εξακολουθεί να περιορίζει τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα και τη διεθνή επέκταση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, η επενδυτική στρατηγική της τελευταίας πενταετίας βασίστηκε στην επιλογή επιχειρήσεων με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αποτελεσματική διοίκηση και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η επόμενη πενταετία, όπως ανέφερε, συνδέεται με τη δημιουργία ισχυρότερων ελληνικών επιχειρήσεων, μεγαλύτερης κλίμακας και διεθνούς παρουσίας.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των κεφαλαίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και την ανάγκη οι επενδύσεις να μεταφράζονται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και διατηρήσιμη κερδοφορία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο George Osborne υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυνατότητες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Κατά την εκτίμησή του, η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν είναι απλώς η υιοθέτηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά η ενσωμάτωσή τους σε συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες που μπορούν να μειώσουν το κόστος και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και δημιουργίας περισσότερων επιχειρήσεων με δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης.

Οι προκλήσεις της επόμενης πενταετίας

Το επόμενο βήμα για την IDEAL Holdings θα κριθεί από τη δυνατότητα συνέχισης της επενδυτικής της δραστηριότητας σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων χρηματοδότησης και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.

Η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων δημιουργεί προϋποθέσεις για οικονομίες κλίμακας, αλλά συνοδεύεται από προκλήσεις στην ενσωμάτωση εξαγορών, στη διαχείριση κεφαλαίων και στη διατήρηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο George Osborne συζήτησε με τον διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά, για το Brexit, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο διαλόγου για την αναζήτηση αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

Για την IDEAL Holdings, πάντως, το ουσιαστικό ζητούμενο παραμένει η μετατροπή των επενδύσεων σε σταθερή ανάπτυξη, ισχυρότερες επιχειρήσεις και μεγαλύτερη οικονομική αξία.

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