Αλλαγή στο τιμόνι της AEGEAN: Μετά από 20 χρόνια ο Γερογιάννης παραδίδει τα ηνία στον Κουβελιώτη

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Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της AEGEAN κλείνει, με τον Δημήτρη Γερογιάννη να παραδίδει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Μιχάλη Κουβελιώτη, ύστερα από είκοσι χρόνια στην ηγεσία της μεγαλύτερης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας. Πρόκειται για μια αλλαγή με ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς σηματοδοτεί τη σταδιακή αποχώρηση της ιδρυτικής γενιάς στελεχών και τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος μάνατζερ. Μηχανικός, με βαθιά γνώση της αεροπορικής δραστηριότητας, βρίσκεται στην AEGEAN από το 1999, την πρώτη χρονιά λειτουργίας της. Είναι από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία, την ανάπτυξη και την καθιέρωση της εταιρείας, γνωρίζοντας όσο λίγοι την καθημερινή της λειτουργία, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τους ανθρώπους της.

Η διαδρομή του ταυτίστηκε με τη μεταμόρφωση της AEGEAN από μια νέα ελληνική αεροπορική εταιρεία σε έναν ισχυρό περιφερειακό αερομεταφορέα, με διεθνή παρουσία και σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της Ελλάδας με το εξωτερικό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του ομίλου, Ευτύχιος Βασιλάκης, στην ανακοίνωση της αλλαγής τον χαρακτηρίζει ουσιαστικά συνιδρυτή και συνδημιουργό της εταιρείας, επισημαίνοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση της κουλτούρας ποιότητας, εξυπηρέτησης και συνεργασίας.

Από τον μηχανικό στον άνθρωπο των οικονομικών

Τη θέση του αναλαμβάνει από τις 12 Οκτωβρίου ο Μιχάλης Κουβελιώτης, ένα στέλεχος με εξίσου μακρά παρουσία στην εταιρεία, αλλά με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο.

Ο νέος CEO προέρχεται από τη χρηματοοικονομική διοίκηση, έχοντας διατελέσει οικονομικός διευθυντής πριν ακόμη από την εισαγωγή της AEGEAN στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τις αρχές του 2025 είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, συμμετέχοντας ενεργά στην προετοιμασία της διαδοχής και στον συντονισμό των διευθύνσεων.

Επομένως, η επιλογή του δεν αποτελεί αιφνιδιαστική κίνηση, αλλά αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διαδικασίας μετάβασης.

Ωστόσο, η διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο μάνατζερ δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα: πώς θα εξελιχθεί η AEGEAN περνώντας από έναν επικεφαλής με τεχνικό και επιχειρησιακό υπόβαθρο σε έναν άνθρωπο με ισχυρή χρηματοοικονομική εμπειρία;

Αυτό είναι και το μεγάλο επιχειρηματικό crash test της επόμενης ημέρας. Όχι επειδή οι δύο ιδιότητες είναι ασύμβατες, αλλά επειδή η διοίκηση μιας αεροπορικής εταιρείας απαιτεί διαρκή ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την ποιότητα υπηρεσιών, τις επενδύσεις και την οικονομική απόδοση.

Το στοίχημα του Ευτύχιου Βασιλάκη

Για τον Ευτύχιο Βασιλάκη, η συγκεκριμένη αλλαγή ενέχει ένα υπολογισμένο ρίσκο. Ο Γερογιάννης αφήνει πίσω του μια μακρά και επιτυχημένη διαδρομή, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη της εταιρείας, τη διαχείριση δύσκολων περιόδων και τη διατήρηση της επιχειρησιακής της συνοχής.

Ο Κουβελιώτης καλείται τώρα όχι απλώς να συνεχίσει αυτή την πορεία, αλλά να δώσει νέα δυναμική σε ένα περιβάλλον αυξημένου λειτουργικού κόστους, έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων και διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών στις αερομεταφορές.

Η επιτυχία του δεν θα κριθεί αποκλειστικά από την κερδοφορία και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, αλλά και από τη δυνατότητα της εταιρείας να διατηρήσει την ποιότητα των υπηρεσιών της, να αναπτύξει το δίκτυό της και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επιβατών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο Γερογιάννης δεν αποχωρεί πλήρως. Παραμένει Σύμβουλος Διοίκησης, με εποπτεία στην Τεχνική Βάση και το Εκπαιδευτικό Κέντρο, δύο τομείς που αποτελούν νέα κατεύθυνση ανάπτυξης για τον όμιλο.

Η παρουσία του λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην παλιά και τη νέα διοίκηση, περιορίζοντας τον κίνδυνο απώλειας τεχνογνωσίας.

Το ερώτημα, συνεπώς, δεν είναι εάν ο οικονομικός μάνατζερ μπορεί να αντικαταστήσει τον μηχανικό. Είναι εάν η νέα διοίκηση θα καταφέρει να συνδυάσει την οικονομική πειθαρχία με την επιχειρησιακή κουλτούρα που διαμόρφωσε η προηγούμενη γενιά.

Και αυτό, για την AEGEAN και τον Ευτύχιο Βασιλάκη, είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα της επόμενης ημέρας.

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