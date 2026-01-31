Σε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρικής του Υπερταμείο, προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών της Β’ Φάσης του διαγωνισμού για τη μακροχρόνια μίσθωση της Ακτή Βουλιαγμένης.

Κατόπιν της διαδικασίας και βάσει του Τελικού Πίνακα Κατάταξης, η ΕΤΑΔ ανακήρυξε ως Προτιμητέο Επενδυτή την κοινοπραξία EVERGOOD Μονοπρόσωπη ΑΕ – Γευσήνους ΑΒΕΕ, η οποία υπέβαλε την υψηλότερη οικονομική προσφορά, με Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Μίσθωμα ύψους 4.277.069 ευρώ.

Η μίσθωση αφορά χρονική διάρκεια 20 ετών, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ακτής Βουλιαγμένης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για το σύνολο των επισκεπτών. Κεντρικός στόχος αποτελεί η υλοποίηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρως εναρμονισμένης με το παράκτιο τοπίο και την τοπική κοινωνία.

Το ακίνητο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το εμβληματικό πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο φθάνει τα 638,5 μέτρα.

Η Ακτή Βουλιαγμένης αποτελεί τη δημοφιλέστερη οργανωμένη και ελεύθερα προσβάσιμη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, προσελκύοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χιλιάδες επισκέπτες, χάρη στο μοναδικό φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υφιστάμενες υποδομές αναψυχής.

Διαβάστε επίσης:

Principia: Ολοκλήρωση εξαγοράς άνω των 200 εκατ. ευρώ του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας της EDPR στην Ελλάδα

Διάθεση 32 τόνων ζυμαρικών από τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC σε ευπαθείς ομάδες

Κυριακές με διαφορετικό χαρακτήρα στον Papagalos μέσω θεματικής γαστρονομικής προσέγγισης