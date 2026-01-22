Η ΕΤΑΔ εισφέρει το δικαίωμα επιφανείας επί του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη» στη North Star Entertainment

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, και μέτοχος κατά 48,95% στην North Star Entertainment, ανακοινώνει ότι συμμετέχει στην επένδυση για το Project Voria παραχωρώντας για 60 χρόνια στη North Star το δικαίωμα επιφανείας επί του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη» ως εισφορά σε είδος στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας των αιτήσεων ακύρωσης που είχαν κατατεθεί κατά του Προεδρικού Διατάγματος 36/2023 (ΠΔ), η ΕΤΑΔ προχώρησε στην απόκτηση του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη» στο Μαρούσι, στο οποίο θα μετεγκατασταθεί το καζίνο, σύμφωνα με το ΠΔ. Κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του απαιτούμενου προσυμβατικού ελέγχου, ολοκληρώνεται η συμμετοχή της ΕΤΑΔ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της North Star Entertainment με την υπογραφή σήμερα της σύμβασης εισφοράς του δικαιώματος επιφανείας επί του ανωτέρω ακινήτου.

Η επιλογή αυτή της ΕΤΑΔ διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, καθώς διατηρείται η συμμετοχή του σε μια μεγάλη και μακρόπνοη αστική επένδυση με αναμενόμενη σημαντική υπεραξία, που σε διαφορετική περίπτωση θα απομειωνόταν (dilute). Παράλληλα, η ΕΤΑΔ αποκτά ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα επιστρέψει στο δημόσιο προς αξιοποίηση μετά τη λήξη της διάρκειας του εισφερόμενου δικαιώματος επιφανείας.

Το Project VORIA αφορά μια σύνθετη συμφωνία που θα δημιουργήσει πολλαπλή υπεραξία για την ΕΤΑΔ και το Ελληνικό Δημόσιο και πλέον περνά σε φάση υλοποίησης. Η επένδυση, προϋπολογισμού άνω των 380 εκατ. ευρώ, αφορά στη δημιουργία ενός προορισμού υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας που έρχεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες σε υποδομές φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητα των Βορείων Προαστίων και γενικότερα της Αττικής. Επίσης, συνδέεται με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του καζίνο από το Mont Parnes στο Μαρούσι. Η μετεγκατάσταση αυτή θα απελευθερώσει το ακίνητο της Πάρνηθας, το οποίο, μετά την πλήρη ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά και την αποκατάσταση του τοπίου με δαπάνες των ιδιωτών μετόχων, όπως επίσης προβλέπεται από το ΠΔ, επιστρέφει στην ΕΤΑΔ, παρέχοντας νέες δυνατότητες αξιοποίησης ενός εξαιρετικής αξίας δημόσιου περιουσιακού στοιχείου.

Η ΕΤΑΔ παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την εθνική οικονομία και την κοινωνία, αξιοποιώντας με σύγχρονα εργαλεία και θεσμική ευθύνη την περιουσία της.