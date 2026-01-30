search
30.01.2026 09:54

Διάθεση 32 τόνων ζυμαρικών από τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC σε ευπαθείς ομάδες

30.01.2026 09:54
zymarika

Συνολικά 32 τόνους ζυμαρικών διέθεσε το 2025 η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC σε κοινωνικούς φορείς και ευπαθείς ομάδες σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η προσφορά πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους και αφορούσε τη στήριξη δομών κοινωνικής φροντίδας, μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς και συλλογικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι δράσεις εντάσσονται στον κοινωνικό πυλώνα του πλαισίου ESG που εφαρμόζει η εταιρεία.

Οι ποσότητες διανεμήθηκαν σε κοινωνικά παντοπωλεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Τράπεζα Τροφίμων, η Π.Ο.Σ.Ε.Α., ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδας, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης, η Πράξη Αγάπης – ACT of Kindness, το MAZI – Με Αλληλεγγύη Ζούμε Καλύτερα, καθώς και ο Σύλλογος Φίλων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων.

Η συνολική ποσότητα των προϊόντων αντιστοιχεί, σύμφωνα με την εταιρεία, σε περίπου 400.000 γεύματα, τα οποία διατέθηκαν μέσω των παραπάνω δομών σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Σε δήλωσή της, η οικονομική διευθύντρια και HR Manager της εταιρείας, Ξανθή Γκιάλη, ανέφερε ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί σταθερό μέρος της δραστηριότητας της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC και ότι οι σχετικές δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος.

