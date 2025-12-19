Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μια παράλληλη εταιρική δράση, αλλά βασική στρατηγική επιλογή για την αλυσίδα τροφίμων, που επηρεάζει την παραγωγή, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Το μήνυμα αυτό ανέδειξε ο Θανάσης Μπλέτσας, Υπεύθυνος Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, στο συνέδριο Sustainable Manufacturing 2025.

Συμμετέχοντας στο panel «Feeding the Future – Βιώσιμα Μοντέλα & Νέες Προκλήσεις στην Αλυσίδα Τροφίμων», ο κ. Μπλέτσας παρουσίασε τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ολιστικές λύσεις που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν.

Όπως σημείωσε, στη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρησιακής στρατηγικής και όχι μεμονωμένη πρωτοβουλία. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες και πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η βιομηχανική δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτεται αποκλειστικά από 100% πράσινη ενέργεια, τόσο θερμική όσο και ηλεκτρική, προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, το 2024 επιτεύχθηκε ανακύκλωση του 99,98% των απορριμμάτων και αποβλήτων που παράγονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την πιστοποίηση zerowaste to Landfill.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον σχεδιασμό των συσκευασιών, όπου εφαρμόζονται αρχές κυκλικής οικονομίας. Όπως εξήγησε, όλα τα υλικά συσκευασίας αποτελούνται από συνδυασμό των ίδιων πολυμερών και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη παραγωγή παίζουν και οι ψηφιακές λύσεις που εφαρμόζονται στην αποθήκευση του σκληρού σίτου. Μέσω έξυπνων αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παράμετροι όπως η υγρασία, η θερμοκρασία και τα επίπεδα διοξειδίου και οξυγόνου. Με τη χρήση ψηφιακής προσομοίωσης, η εταιρεία προλαμβάνει αλλοιώσεις, περιορίζει απώλειες και διασφαλίζει σταθερά υψηλή ποιότητα πρώτης ύλης.

Οι συλλογικές μας προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίστηκαν σε διεθνές επίπεδο, καθώς μας απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο από τον Οργανισμό EcoVadis, το οποίο μας κατέταξε στο κορυφαίο 5% των 150.000 εταιρειών που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως και στο κορυφαίο 1% του κλάδου παραγωγής τροφίμων.

Η παρουσία της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στο Sustainable Manufacturing 2025 ανέδειξε τον σταθερό προσανατολισμό της στη βιώσιμη παραγωγή, την τεχνολογική καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις για υπεύθυνες και βιώσιμες αλυσίδες τροφίμων εντείνονται.

