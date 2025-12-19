search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 10:14
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 08:25

Θανάσης Μπλέτσας (ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC): Η βιωσιμότητα είναι στρατηγική επιλογή στην αλυσίδα τροφίμων

19.12.2025 08:25
bletsas eurimac

 Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μια παράλληλη εταιρική δράση, αλλά βασική στρατηγική επιλογή για την αλυσίδα τροφίμων, που επηρεάζει την παραγωγή, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Το μήνυμα αυτό ανέδειξε ο Θανάσης Μπλέτσας, Υπεύθυνος Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, στο συνέδριο Sustainable Manufacturing 2025.

 Συμμετέχοντας στο panel «Feeding the Future – Βιώσιμα Μοντέλα & Νέες Προκλήσεις στην Αλυσίδα Τροφίμων», ο κ. Μπλέτσας παρουσίασε τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για ολιστικές λύσεις που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν.

 Όπως σημείωσε, στη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρησιακής στρατηγικής και όχι μεμονωμένη πρωτοβουλία. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες και πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων.

 Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η βιομηχανική δραστηριότητα της εταιρείας καλύπτεται αποκλειστικά από 100% πράσινη ενέργεια, τόσο θερμική όσο και ηλεκτρική, προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, το 2024 επιτεύχθηκε ανακύκλωση του 99,98% των απορριμμάτων και αποβλήτων που παράγονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την πιστοποίηση zerowaste to Landfill.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον σχεδιασμό των συσκευασιών, όπου εφαρμόζονται αρχές κυκλικής οικονομίας. Όπως εξήγησε, όλα τα υλικά συσκευασίας αποτελούνται από συνδυασμό των ίδιων πολυμερών και είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη παραγωγή παίζουν και οι ψηφιακές λύσεις που εφαρμόζονται στην αποθήκευση του σκληρού σίτου. Μέσω έξυπνων αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παράμετροι όπως η υγρασία, η θερμοκρασία και τα επίπεδα διοξειδίου και οξυγόνου. Με τη χρήση ψηφιακής προσομοίωσης, η εταιρεία προλαμβάνει αλλοιώσεις, περιορίζει απώλειες και διασφαλίζει σταθερά υψηλή ποιότητα πρώτης ύλης.

 Οι συλλογικές μας προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίστηκαν σε διεθνές επίπεδο, καθώς μας απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο από τον Οργανισμό EcoVadis, το οποίο μας κατέταξε στο κορυφαίο 5% των 150.000 εταιρειών που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως και στο κορυφαίο 1% του κλάδου παραγωγής τροφίμων.

 Η παρουσία της ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στο Sustainable Manufacturing 2025 ανέδειξε τον σταθερό προσανατολισμό της στη βιώσιμη παραγωγή, την τεχνολογική καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις για υπεύθυνες και βιώσιμες αλυσίδες τροφίμων εντείνονται.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα 10ετίας!

Βασίλης Ψάλτης – Alpha Bank: «Στρατηγική ανάπτυξης με διασυνοριακές συνεργασίες, επενδύσεις και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας»

METLEN: Ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας και νέα συμφωνία με KNDS για τα Leopard

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικό ταξίδι για 22χρονη στο Αίγιο: Τη νάρκωσαν, την λήστεψαν και τη βίασε ο ξάδερφος της

minion new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα το 1980 τα πολυκαταστήματα «Μινιόν» και «Κατράντζος» παραδόθηκαν στις φλόγες

sotiropoulou-maravegias-new
LIFESTYLE

Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: «Ήταν ο μόνος άντρας που διεκδικούσε τον χρόνο μου με πάρα πολύ σεβασμό» (Video)

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ήρθε και στην Ελλάδα η σούπερ γρίπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ισραηλινοί, Γερμανοί και Βούλγαροι οδηγούν το ράλι των αγορών το 2025 στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

bath_hot-water_1812_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο με πολύ ζεστό νερό - Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 10:11
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικό ταξίδι για 22χρονη στο Αίγιο: Τη νάρκωσαν, την λήστεψαν και τη βίασε ο ξάδερφος της

minion new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα το 1980 τα πολυκαταστήματα «Μινιόν» και «Κατράντζος» παραδόθηκαν στις φλόγες

sotiropoulou-maravegias-new
LIFESTYLE

Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: «Ήταν ο μόνος άντρας που διεκδικούσε τον χρόνο μου με πάρα πολύ σεβασμό» (Video)

1 / 3