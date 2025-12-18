Τους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της η Alpha Bank τα επόμενα χρόνια, περιέγραψε ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον εορτασμό της παρουσίας 100 χρόνων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η συμμετοχή της UniCredit, που έχει φτάσει στο 30% από 10% του μετοχικού της κεφαλαίου, θα αποτελέσει βασικό πυλώνα στήριξης τόσο στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας όσο και στην μετάβαση της στην νέα φάση ανάπτυξης με περισσότερες υπηρεσίες.

Ο κ. Ψάλτης είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πάνω από 30 τομείς συνεργασίας που «δουλεύονται» αυτή τη στιγμή με την UniCredit.

Τα στελέχη της Alpha Bank αναφέρθηκαν επίσης στις τρεις σημαντικές εξαγορές που έγιναν φέτος και πιο συγκεκριμένα των εταιρειών Flexfin, Axia και Astrobank.

Η Flexfin είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες Factoring προς μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Flip (Flexible Invoice Platform) οι καθημερινές συναλλαγές ολοκληρώνονται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Σε ότι αφορά την Axia, η ενσωμάτωση της στην Alpha Bank έχει ως στόχο να δημιουργήσει ξανά την παλιά Alpha Finance, προσφέροντας ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες, με αξιοπιστία, ακρίβεια στην πληροφόρηση και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Ο κ. Ψάλτης σημείωσε στην ομιλία του ότι από τις βασικές επιδιώξεις είναι η προσέλκυση ταλέντου, ιδιαίτερα από το εξωτερικό, ενώ τόνισε ότι η τράπεζα σήμερα δουλεύει με τα υψηλότερα στάνταρ διακυβέρνησης στην Ευρώπη.

Επέτειος 100 χρόνων από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε χτες τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Alpha Bank με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών της Τράπεζας ως εισηγμένη εταιρεία. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αlpha Bank Βασίλης Ψάλτης, κήρυξε την έναρξη της χτεσινής συνεδρίασης.

«Για 100 συνεχόμενα χρόνια, η Αlpha Bank παραμένει εισηγμένη, αποτελώντας σταθερό θεσμικό πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, της κεφαλαιαγοράς και κυρίως, της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας διαχρονικά στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την ευημερία της χώρας. Σε περιόδους ανάπτυξης αλλά και διεθνών αναταράξεων, θεσμικών μεταρρυθμίσεων και βαθιάς οικονομικής κρίσης, η Alpha Bank παρέμεινε σταθερά παρούσα, αξιόπιστη και προσηλωμένη στις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. Η μακρόχρονη αυτή διαδρομή δεν αποτελεί απλώς ένδειξη αντοχής στον χρόνο, αλλά κυρίως έκφραση συνέπειας, αξιοπιστίας και διαχρονικής εμπιστοσύνης προς τον θεσμό της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Με αίσθημα βαθιάς εκτίμησης και σεβασμού για τη χρηματιστηριακή διαδρομή ενός αιώνα, ευχόμαστε στην Alpha Bank να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια, υπευθυνότητα και όραμα να συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος όχι μόνο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς αλλά της εγχώριας οικονομίας συνολικά», ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Η συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς παρουσίας της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί ένα ορόσημο βαθιάς θεσμικής σημασίας. Από το 1925 έως σήμερα, η Τράπεζα διατηρεί μία αδιάλειπτη σχέση με την ελληνική κεφαλαιαγορά, συνοδεύοντας τις σημαντικές εξελίξεις της οικονομίας και εδραιώνοντας, διαχρονικά, τη σχέση εμπιστοσύνης με την επενδυτική κοινότητα. Μην ξεχνάμε ότι η Alpha Bank είναι η μοναδική εισηγμένη που διένειμε αδιαλείπτως μέρισμα από το 1948 έως το 2008. Η επέτειος αυτή, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά πρωτίστως το μέλλον. Βρίσκει την Alpha Bank σε μία περίοδο ισχύος, μετασχηματισμού και αυξημένης εξωστρέφειας, με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και ενισχυμένη διεθνή παρουσία. Η στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit εντάσσει την Alpha Bank πιο δυναμικά στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για διασυνοριακές συνεργασίες, επενδύσεις και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη θέση του στο ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οικοσύστημα αναδεικνύουν μία νέα προοπτική για την ελληνική κεφαλαιαγορά που ενισχύει τη διεθνή ορατότητα και την επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας, δημιουργώντας ευκαιρίες για επιχειρήσεις, επενδυτές και, κυρίως, για την πραγματική οικονομία. Σε αυτό το περιβάλλον, η Alpha Bank συνεχίζει να βλέπει το Χρηματιστήριο Αθηνών, όχι απλώς ως τόπο διαπραγμάτευσης, αλλά ως θεσμό ανάπτυξης, διαφάνειας και μακροπρόθεσμης αξίας. Με ισχυρές βάσεις, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και με πίστη στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, περνάμε στη νέα μας εκατονταετία, έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση του επόμενου κεφαλαίου ανάπτυξης, στηρίζοντας την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Οι ελληνικές τράπεζες επλήγησαν βαθιά την περασμένη δεκαετία από την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση, η οποία έπληξε συνολικά τη χώρα. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα είναι πια σε μια καινούργια θετική φάση. Ως υπουργός Οικονομικών έζησα το 2023 ένα σημαντικό σταθμό για την Alpha Bank, με την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Unicredit. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα που ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα. Από τότε, η Alpha Bank συνεχίζει μαζί με το τραπεζικό μας σύστημα και μαζί με την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, να κάνει βήματα μπροστά. Σήμερα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν την κεφαλαιακή επάρκεια και την υγεία για να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους πελάτες τους και συνολικά τη ρευστότητα της οικονομίας. Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λόγω της φύσης της δουλειάς τους πρέπει να δείχνουν τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία απέναντι στους πελάτες τους με σεβασμό φυσικά των κανόνων ανταγωνισμού. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στα σχέδια της Alpha Bank και είμαι βέβαιος ότι τόσο η Alpha Bank όσο και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να υπηρετούν την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση πιστεύει ότι ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα, που ενισχύει την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με διαφάνεια και σταθερότητα, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης. Αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος στην πρόσφατη αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στην μετοχική σύνθεση της Alpha Bank, είναι κάτι το οποίο στηρίξαμε ως κυβέρνηση, πιστεύουμε βαθιά στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτό το αποδεικνύει, άλλωστε, και το ίδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο οποίο βρισκόμαστε, με την πρόσφατη εξαγορά με το δίκτυο της Euronext και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο πανευρωπαϊκό δίκτυο. Και πιστεύουμε βαθιά ότι το τραπεζικό μας σύστημα, σε αυτό το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον αυξημένης ρευστότητας, έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Alpha Bank να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και στη νέα φάση μετασχηματισμού όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης συνολικότερα».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε μεταξύ άλλων πως: «H εκδήλωση για την επέτειο των 100 χρόνων χρηματιστηριακής παρουσίας της Alpha Bank είναι πραγματικά ξεχωριστή. Ένας αιώνας στο χρηματιστηριακό ταμπλό είναι από μόνος του μία μεγάλη επιτυχία. Ένα επίτευγμα που δεν είναι μετρήσιμο μόνο σε οικονομικά μεγέθη, αλλά και σε αντοχή, αξιοπιστία, συνέπεια και ικανότητα προσαρμογής στον χρόνο. Σε αυτή τη μακρά διαδρομή, η Τράπεζα όπως είναι φυσικό, έζησε ιστορικές μεταβάσεις, οικονομικούς κύκλους, κρίσεις και βέβαια ανακάμψεις. Γεγονότα που σε συνδυασμό με την εκατοντάχρονη παρουσία της στο ΧA αναδεικνύουν τη σημασία της βιωσιμότητας ως θεμελιώδους αξίας: βιωσιμότητα οικονομική, θεσμική και κοινωνική. Σήμερα, καθώς γιορτάζουμε έναν αιώνα παρουσίας στο Χρηματιστήριο, τιμούμε όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Τράπεζας, των επενδυτών και των θεσμών της αγοράς. Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Β. Ψάλτη και τη Διοίκηση που οδήγησε την Alpha Bank σε τροχιά ανάπτυξης καθώς και όλα τα στελέχη και όλους όσοι συνέβαλαν στη διαχρονική αυτή πορεία».

«Η επιτυχημένη πορεία της Alpha Bank αντικατοπτρίζει την εντυπωσιακή πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την τελευταία δεκαετία», τόνισε από την πλευρά της η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αlpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος σημείωσε: «Η συμπλήρωση 100 ετών αδιάλειπτης παρουσίας της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό σε μία πολυετή πορεία, η οποία διαμορφώθηκε από τις επιλογές, την υπευθυνότητα και το όραμα διαδοχικών ηγεσιών, σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, με σταθερό γνώμονα τη συνέπεια και την αφοσίωση στον θεσμικό ρόλο της Τράπεζας. Από τον ιδρυτή της Τράπεζας Γιάννη Κωστόπουλου μέχρι τη σημερινή Διοίκηση υπό τον Βασίλη Ψάλτη, η Alpha Bank, συνεχίζει με επαγγελματισμό και αφοσίωση να διαμορφώνει μία νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας».

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας και νέα συμφωνία με KNDS για τα Leopard

Νέος αγροδιατροφικός κόμβος καινοτομίας Thess InnoFood στη Θέρμη με στόχο τη διασύνδεση έρευνας παραγωγής επιχειρήσεων

Netcompany: Ξεκινά την εφαρμογή νέας οργανωτικής δομής από το 2026 σε Ελλάδα και Ευρώπη