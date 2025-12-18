Netcompany: Ξεκινά την εφαρμογή νέας οργανωτικής δομής από το 2026 σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ξεκινά την εφαρμογή νέας οργανωτικής δομής από την 1η Ιανουαρίου 2026 η Netcompany, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της σε Ελλάδα, Νότια και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και σε Βέλγιο και Λουξεμβούργο. Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο market units και την ανάθεση νέων διοικητικών ρόλων.

Ο Αλέξανδρος Μάνος αναλαμβάνει τη θέση του Chief Commercial Officer (CCO) και εντάσσεται στο Executive Management του Netcompany Group A/S. Παράλληλα, ο Χρήστος Κοντέλλης ορίζεται Country Managing Partner για την Ελλάδα και τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ ο Σπύρος Ντόκορος αναλαμβάνει τον ίδιο ρόλο για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Το πρώτο market unit, με έδρα την Ελλάδα, θα καλύπτει τις δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά και στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Το δεύτερο, με βάση το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη έργων για ευρωπαϊκούς θεσμούς και στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των δύο χωρών.

Η Netcompany, με έδρα την Κοπεγχάγη, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από δέκα χώρες και υλοποιεί έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

