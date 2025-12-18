search
Νέος αγροδιατροφικός κόμβος καινοτομίας Thess InnoFood στη Θέρμη με στόχο τη διασύνδεση έρευνας παραγωγής επιχειρήσεων

Σε έκταση 60 στρεμμάτων στη Θέρμη Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται η δημιουργία του Thess InnoFood, του πρώτου αγροδιατροφικού κόμβου καινοτομίας στη χώρα. Το έργο υλοποιείται σε περιοχή που έχει παραχωρηθεί στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και βρίσκεται κοντά σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές υποδομές, όπως το Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και σχολές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, ο κόμβος στοχεύει στη συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και παραγωγών, με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον αγροδιατροφικό τομέα. Το εγχείρημα εντάσσεται σε ένα πλαίσιο προώθησης της καινοτομίας με έμφαση στη βιωσιμότητα και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για τις μελέτες των πρώτων κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ η ΑΝΕΘ έχει αναλάβει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας επισημαίνουν τη σημασία των συνεργειών με το εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα για την υλοποίηση του έργου.

