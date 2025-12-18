search
METLEN: Ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας και νέα συμφωνία με KNDS για τα Leopard

18.12.2025 10:38
metlen new

Στην υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια 200 τμημάτων για το LEOPARD 2A8Η υπέγραψαν η METLEN, μέσω του Τομέα M Technologies, και η KNDS Deutschland (KNDS). Το LEOPARD 2A8 αποτελεί το πλέον προηγμένο κύριο άρμα μάχης της KNDS και ένα από τα πιο εξελιγμένα στον κόσμο.

Βάσει της συμφωνίας, η M Technologies θα αναλάβει την εν λόγω κατασκευή στο Αμυντικό Hub της METLEN στον Βόλο μέχρι το 2031. Παράλληλα, θα ενισχύσει τη διαθεσιμότητα προηγμένων αμυντικών συστημάτων για τις ανάγκες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, επιβεβαιώνοντας το μεσοπρόθεσμο πλάνο της Εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε στο Capital Markets Day που έλαβε χώρα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Απρίλιο του 2025. Ήδη οι παραγωγικές της μονάδες αναβαθμίζονται συνεχώς, εδραιώνοντας την ως βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο στην πολυετή συνεργασία των δύο εταιρειών, η οποία βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης που μετρά πάνω από 23 χρόνια. Παράλληλα, η METLEN, μέσω της M Technologies και η KNDS βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας και σε άλλους τύπους αμυντικών συστημάτων ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και συμβάλλοντας στη δημιουργία και στην Ελλάδα υψηλής εξειδίκευσης θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

Η METLEN, μέσω της M Technologies, κατέχει ηγετική θέση στις βαριές και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στα αμυντικά συστήματα, αναγνωρίζεται δε για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πλήρη ανάπτυξή του, το Αμυντικό Hub στον Βόλο θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, καθώς και τεσσάρων ακόμα συγκροτημάτων, (συνολικά 6 αυτοτελή εργοστάσια, που θα μπορούν να εξυπηρετούν 6 διαφορετικά προγράμματα).

