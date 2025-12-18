ΑΒ Βασιλόπουλος: Προχωρά σε έκδοση ομολογιακού δανείου έως 45 εκατ. για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων

Στην έκδοση ανεξασφάλιστου ομολογιακού δανείου έως 45 εκατ. ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών, προγραμματίζει να προχωρήσει η ΑΒ Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, κατόπιν σχετικής έγκρισης του διοικητικού της συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση λειτουργικών και γενικότερων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το ομολογιακό δάνειο θα καλυφθεί από τη μητρική εταιρεία Delhaize ‘The Lion’ Nederland B.V., η οποία θα καλύψει ομολογίες έως 11,25 εκατ. ευρώ, καθώς και από τη συνδεδεμένη εταιρεία Ahold Delhaize Finance Company N.V., Curaçao, η οποία θα καλύψει ομολογίες έως 33,75 εκατ. ευρώ μέσω του υποκαταστήματός της στη Γενεύη.

Η διοίκηση έκρινε τη συναλλαγή ως δίκαιη και προς το συμφέρον της εταιρείας, χωρίς να απαιτηθεί σύγκληση γενικής συνέλευσης, καθώς ο μοναδικός μέτοχος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος έκλεισε τη χρήση του 2024 με ζημιές ύψους 15,8 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό προβλέπεται επιστροφή σε κερδοφορία το 2027.

Με βάση το πενταετές επιχειρηματικό πλάνο, η εταιρεία στοχεύει το 2028 να διαθέτει συνολικά 900 καταστήματα, εκ των οποίων τα 700 θα είναι μικρά καταστήματα με καθεστώς franchising και τα 200 εταιρικά σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, προγραμματίζεται η επέκταση της χρήσης αυτόματων ταμείων, τα οποία αναμένεται να λειτουργούν σε 200 καταστήματα έως το τέλος του 2025.

