BUSINESS

18.12.2025 15:06

HELLENiQ ENERGY και BP ανανεώνουν τη συνεργασία τους με ορίζοντα 10ετίας !

18.12.2025 15:06
1_BP-HELLENiQ ENERGY signing
Ο κ. Martin Thomsen, SVP Mobility & Convenience Europe, bp και ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης.

Η HELLENiQ ENERGY και η BP plc, μετά από 15 χρόνια επιτυχημένης κοινής πορείας, ανανέωσαν τη συνεργασία τους για άλλα 10 χρόνια – έως το 2035, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και στρατηγική συνέχεια του brand της bp στην Ελλάδα.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2009, όταν η HELLENiQ ENERGY απέκτησε την BP Hellas SA Oil Trading, η οποία δραστηριοποιούνταν στα καύσιμα κίνησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του brand bp στην ελληνική αγορά λιανικής πώλησης καυσίμων.

Έκτοτε, το δίκτυο πρατηρίων που φέρει το εμπορικό σήμα της bp στην Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της bp στην παραγωγή υψηλής ποιότητας καυσίμων με την εμπορική εμπειρία της HELLENiQ ENERGY και ένα ισχυρό επενδυτικό πλάνο για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου εγκαταστάσεων, που πλέον ξεπερνά τα 700 πρατήρια σε όλη τη χώρα.

Καθοριστικός παράγοντας αυτής της πετυχημένης πορείας υπήρξε η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη: μέσα από την εισαγωγή του προγράμματος πιστότητας και της εφαρμογής “BPme”, με νέες υπηρεσίες πέραν των καυσίμων, με ψηφιακές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, αλλά και με  την πρόσβαση σε ξεχωριστές εμπειρίες που προκύπτουν από τις διεθνείς χορηγικές συνεργασίες της bp.

Η νέα συμφωνία επικυρώθηκε στα κεντρικά γραφεία της bp στο Λονδίνο, παρουσία του Martin Thomsen, SVP Mobility & Convenience Europe, του Ανδρέα Σιάμισιη, Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, καθώς και άλλων ανώτερων στελεχών.

Από αριστερά, η κα Elena Semenyak, Brand Licensing manager, Mobility & Convenience Europe bp, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ κ. Σπύρος Γκίκας, ο CEO της HELLENiQ ENERGY και της ΕΚΟ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, ο Vice President Operational Excellence, Mobility & Convenience Europe bp κ. Paul Smith, o SVP Mobility & Convenience Europe της εταιρίας κ. Martin Thomsen, δίπλα του η Διευθύντρια Marketing Εμπορίας της HELLENiQ ENERGY κα Χριστίνα Μηλιαράκη και δεξιά ο Πρόεδρος του ΔΣ της HELLENiQ ENERGY κ. Σπήλιος Λιβανός.

Ο Martin Thomsen, δήλωσε σχετικά: «Η επέκταση της συνεργασίας μας με τη HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα αποδεικνύει τη δέσμευση της bp σε ισχυρές συνεργασίες που προσφέρουν αξία στους πελάτες. Συμφωνίες όπως αυτή, μας επιτρέπουν να συνδυάζουμε τη δύναμη του brand bp με τοπικούς συνεργάτες.»

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε αντίστοιχα: «Η σχέση μας με την bp, που είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες ενέργειας παγκοσμίως, ξεκίνησε το 2009 και βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η ποιότητα, η αξιοπιστία και ο σεβασμός προς τον πελάτη. Με την αξιοπιστία της HELLENiQ ENERGY και τη διεθνή δύναμη της bp, συνεχίζουμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και μία κορυφαία εμπειρία εξυπηρέτησης στους Έλληνες καταναλωτές και στους διεθνείς επισκέπτες, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας στον κλάδο.»

