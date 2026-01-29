Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 07:00, έως και το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στις 17:00, θα ισχύει αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), από το 160,8 χλμ. έως και το 162 χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Επίσης, στο ίδιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου και μόνο κατά τη διάρκεια των εργασιών, κλειστή θα είναι και η δεξιά λωρίδα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 07:00 έως και τις 19:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00. Εξαιρούνται τα χρονικά διαστήματα 20/02-24/02, 24/03-26/03, 09/04-14/04 και 30/04-04/05.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Διαβάστε επίσης:

AEGEAN: Μπαίνει στη συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών με συμμετοχή 45% στην APELLA

COSMOTE TELEKOM: Ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας

Monreale: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία του σε Ευρώπη Μέση Ανατολή ΗΠΑ και Κεντρική Ασία δυναμικά