Monreale: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία του σε Ευρώπη Μέση Ανατολή ΗΠΑ και Κεντρική Ασία δυναμικά

Με σταθερά βήματα σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, το premium brand αρωμάτων Monreale ενδυναμώνει το διεθνές του αποτύπωμα, διευρύνοντας την παρουσία του σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ηνωμένες Πολιτείες και Κεντρική Ασία. Η στρατηγική ανάπτυξης του brand βασίζεται σε επιλεγμένες συνεργασίες και στοχευμένη διανομή, με έμφαση στις αγορές που παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για niche και luxury αρώματα.

Παράλληλα με τη διεθνή του επέκταση, διατηρεί ισχυρή φυσική παρουσία στην Ελλάδα, με δύο καταστήματα που λειτουργούν ως βασικά σημεία αναφοράς της ταυτότητάς του. Το flagship store στο Κολωνάκι και το κατάστημα στη Μύκονο αποτελούν κομβικά σημεία εμπειρίας, συνδέοντας το brand με ένα διεθνές κοινό υψηλών απαιτήσεων.

Μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών με εξειδικευμένους διανομείς και επιλεγμένα σημεία λιανικής, το Monreale έχει πλέον ενεργή παρουσία σε περισσότερες από δώδεκα χώρες. Στην ευρωπαϊκή αγορά, έχει εδραιωθεί σε στρατηγικά σημεία όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ελλάδα και η Κύπρος, αγορές με υψηλή καταναλωτική ωριμότητα και έντονη ζήτηση για premium αρώματα.

Ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με παρουσία στο Ντουμπάι, μία από τις πλέον ανταγωνιστικές αγορές πολυτελών προϊόντων διεθνώς. Η περιοχή λειτουργεί ως κόμβος για brands που επιδιώκουν περαιτέρω γεωγραφική διείσδυση και επαφή με κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Σημαντικό βήμα αποτελεί και η ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το brand επεκτείνει σταδιακά τη διανομή του σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση σε μια ώριμη και απαιτητική αγορά.

Παράλληλα, στρατηγικής σημασίας θεωρείται η παρουσία σε αναδυόμενες αγορές της Κεντρικής και Νότιας Ασίας, όπως το Αφγανιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Πακιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν. Οι αγορές αυτές εμφανίζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για διεθνή luxury brands, δημιουργώντας βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη.

Με έμφαση στη διαφοροποίηση, την ποιότητα και την εμπειρία, το Monreale ενισχύει συστηματικά τη διεθνή του θέση, τοποθετούμενο σε αγορές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

METLEN: Την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της σηματοδοτούν νέες συμφωνίες σε ΑΠΕ και αποθήκευση

Agrifood Leadership: Την αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ηγεσία ανέδειξε η τρίτη εκπαιδευτική δράση στη Χίο

Θετικό σήμα από S&P για Eurobank, Εθνική και Πειραιώς λόγω ανθεκτικής κερδοφορίας και μειωμένων κινδύνων