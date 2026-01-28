METLEN: Την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της σηματοδοτούν νέες συμφωνίες σε ΑΠΕ και αποθήκευση

Την περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς της αποτυπώματος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης επιβεβαιώνει η METLEN, μέσω νέων συμβάσεων και συνεργασιών σε κομβικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του για ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης και κλιμακούμενης πλατφόρμας ενεργειακών έργων, ενισχύοντας τη θέση του στην ενεργειακή μετάβαση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η METLEN ανέλαβε σύμβαση EPC για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 24,5 MW στην Ουαλία, σε συνεργασία με την Elgin. Το έργο εντάσσεται στους μεσοπρόθεσμους στόχους της τοπικής κυβέρνησης για αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων νοικοκυριών.

Παράλληλα, στην Ιρλανδία, ο όμιλος προχωρά με τις δύο πρώτες φάσεις του Project Monvallet, συνολικής ισχύος 65 MW, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολυφασικού έργου που συνδυάζει φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες και συνδέσεις με το δίκτυο, επιτρέποντας την ταχεία υλοποίησή του.

Στην Ιταλία, η METLEN υπέγραψε επταετή συμφωνία tolling για σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 25 MW με την Dolomiti Energia Group. Το έργο έχει εξασφαλίσει κατακύρωση στον Capacity Market και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026.

Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική της METLEN για διεθνή διεύρυνση της παρουσίας της σε έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης, με έργα συνολικής ισχύος 1,6 GW να βρίσκονται υπό κατασκευή παγκοσμίως.

