Πόσο απειλητική για το κλίμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη; – Το ενεργειακό αποτύπωμα, το… μεθάνιο και οι… άπειρες κιλοβατώρες

Η ανησυχία για το ενεργειακό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Μέχρι πρόσφατα, οι εκπομπές από τις ψηφιακές υπηρεσίες θεωρούνταν περιορισμένες σε σύγκριση με τομείς όπως οι μεταφορές, η γεωργία και η θέρμανση κατοικιών. Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων έχει αλλάξει την εικόνα.

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου στο Μέμφις του Τενεσί, θερμικές μετρήσεις κατέγραψαν εκπομπές μεθανίου από το κέντρο δεδομένων Colossus της xAI, το οποίο τροφοδοτεί έναν από τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Η εγκατάσταση λειτουργεί με τουρμπίνες φυσικού αερίου χωρίς ελέγχους ρύπανσης, οι οποίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκπέμπουν ποσότητες μεθανίου συγκρίσιμες με εκείνες ενός μεγάλου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Οι εκπομπές αυτές δεν είναι ορατές χωρίς ειδικό εξοπλισμό, όμως συμβάλλουν άμεσα στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Την ίδια περίοδο, το Grok του Έλον Μασκ, προκάλεσε διεθνή αντιδράση λόγω της αναπαραγωγής θεωριών συνωμοσίας, ακραίων ιδεολογικών θέσεων και ψευδών ισχυρισμών. Το γεγονός ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στο περιβαλλοντικό κόστος της υποδομής και στη φύση του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου.

Στην Ιρλανδία, τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν περίπου το 20% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, με προβλέψεις που ανεβάζουν το ποσοστό κοντά στο 30% μέσα στα επόμενα χρόνια. Η πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο οδήγησε το 2021 σε περιορισμούς νέων συνδέσεων.

Σε παγκόσμια κλίμακα, τα κέντρα δεδομένων αντιστοιχούν σήμερα σε περίπου 1% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 8,6% έως το 2035. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τα κέντρα δεδομένων θα ευθύνονται για τουλάχιστον το 20% της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις ανεπτυγμένες χώρες έως το τέλος της δεκαετίας.

Μέρος της ζήτησης καλύπτεται μέσω συμφωνιών αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρηνικής. Παρ’ όλα αυτά, βραχυπρόθεσμα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για κέντρα δεδομένων βασίζεται κυρίως σε ορυκτά καύσιμα. Στην Κίνα, πολλά κέντρα δεδομένων βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή εξάρτηση από τον άνθρακα, ενώ στις ΗΠΑ το φυσικό αέριο αναμένεται να κυριαρχήσει την επόμενη δεκαετία. Σε πολιτικό επίπεδο, η αυξημένη ενεργειακή ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα υπέρ της επέκτασης της χρήσης άνθρακα.

Σε ό,τι αφορά την ατομική χρήση, η ενέργεια που απαιτεί ένα απλό ερώτημα σε chatbot εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 0,0002 ως 0,003 κιλοβατώρες, ενώ πιο σύνθετες λειτουργίες καταναλώνουν περισσότερη. Αν και η κατανάλωση αυτή είναι μικρή σε σύγκριση με άλλες καθημερινές δραστηριότητες, η μαζική χρήση —με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες εβδομαδιαίως— αυξάνει το συνολικό αποτύπωμα. Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν την έλλειψη πλήρους και διαφανούς δημοσιοποίησης στοιχείων από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση.

Μελέτες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει εκπομπές σε άλλους τομείς, όπως η ηλεκτροπαραγωγή, οι μεταφορές και η βιομηχανία. Οι εκτιμήσεις αυτές συνοδεύονται από αβεβαιότητες, καθώς η αυξημένη αποδοτικότητα ενδέχεται να οδηγήσει και σε αυξημένη χρήση.

