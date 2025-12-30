Ο Ζάκερμπεργκ δίνει 2 δισ. για να αγοράσει εταιρεία… κινεζικής προέλευσης

Αίσθηση αλλά και πολιτικές… αντιρρήσεις προκάλεσε η απόφαση της Meta Platforms να εξαγοράσει έναντι 2 δισ. δολαρίων εταιρεία ΑΙ με… κινεζικές ρίζες.

Συγκεκριμένα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συμφώνησε να εξαγοράσει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Manus έναντι ποσού που ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια, σε μία από τις πιο προβεβλημένες συμφωνίες όπου μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας αποκτά startup με έντονες κινεζικές ρίζες.

Η Manus έχει έδρα τη Σιγκαπούρη, όμως ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά από Κινέζους ιδρυτές και μηχανικούς, με σημαντικό μέρος της έρευνας και της τεχνογνωσίας της να προέρχεται από την Κίνα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τη μητρική Butterfly Effect, η οποία δημιουργήθηκε το 2022 και διατηρούσε γραφεία στο Πεκίνο και τη Γουχάν. Οι περισσότεροι ερευνητές και μηχανικοί της Manus εργάζονταν αρχικά στην Κίνα.

Ωστόσο, το προϊόν της δεν κυκλοφόρησε εντός της χώρας, καθώς βασιζόταν σε αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που δεν είναι διαθέσιμα στην κινεζική αγορά.

Αργότερα, και μετά από επενδύσεις αμερικανικών κεφαλαίων, η εταιρεία μετέφερε επίσημα την έδρα της στη Σιγκαπούρη και ανέστειλε τα σχέδιά της για ανάπτυξη έκδοσης για την Κίνα.

Η Manus έγινε γνωστή τον Μάρτιο, όταν παρουσίασε έναν πρόγραμμα AI ικανό να εκτελεί σύνθετες εργασίες, όπως τη σύνταξη αναλυτικών ερευνητικών αναφορών και τη δημιουργία προσαρμοσμένων ιστοσελίδων. Το σύστημα αξιοποιεί μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από εταιρείες όπως η Anthropic και η Alibaba.

Η παρουσίασή του ακολούθησε χρονικά την εμφάνιση του DeepSeek, ενός κινεζικής προέλευσης μοντέλου AI που προκάλεσε έντονη συζήτηση στη Silicon Valley λόγω των ισχυρισμών ότι αναπτύχθηκε με πολύ χαμηλότερες υπολογιστικές απαιτήσεις από τα αντίστοιχα αμερικανικά μοντέλα.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Manus, Xiao Hong, γνωστός και ως «Red», είναι ένας από τους δύο Κινέζους ιδρυτές της εταιρείας. Μετά την εξαγορά, θα αναφέρεται στον Javier Olivan, γενικό διευθυντή λειτουργιών της Meta. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταξη στη Meta θα επιτρέψει στην εταιρεία να αναπτυχθεί σε πιο σταθερή βάση χωρίς να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας ή λήψης αποφάσεων.

Η Meta σκοπεύει να συνεχίσει να λειτουργεί και να εμπορεύεται το προϊόν της Manus, ενσωματώνοντάς το στο οικοσύστημα των κοινωνικών της δικτύων. Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Meta να ενισχύσει τη θέση της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ανταγωνιζόμενη εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η OpenAI.

Η Manus έχει σημειώσει ταχεία ανάπτυξη, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια χρήστες και ξεπερνώντας τα 100 εκατ. δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την κυκλοφορία της.

Παράλληλα, η κινεζική προέλευση της εταιρείας έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με νομοθέτες να επικρίνουν επενδυτές όπως η Benchmark για τη στήριξη μιας εταιρείας AI με δεσμούς με την Κίνα.

(Με πληροφορίες από Wall Street Journal)

Διαβάστε επίσης:

Viral βίντεο με ρομπότ να κλωτσάει άνδρα στα γεννητικά όργανα

Google: Το χριστουγεννιάτικο δώρο στους χρήστες Gmail

Μαγεία ή… βδέλυγμα: Το φιλμάκι ΤΝ που συνδυάζει Χάρι Πότερ, Μόνο στο Σπίτι, Τζον Γουίκ, Deadpool και Fast and Furious (Video)