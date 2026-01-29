COSMOTE TELEKOM: Ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας

Με επενδύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, ο Όμιλος OTE προχωρά σταδιακά στην εξασφάλιση Gigabit συνδεσιμότητας για κάθε σπίτι και επιχείρηση, μέσα από υπερσύγχρονες υποδομές σταθερής και κινητής. Ως αποτέλεσμα το COSMOTE Fiber, με υπερ-υψηλές ταχύτητες έως 3Gbps, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα διαθέσιμο ήδη σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στόχος είναι να επεκταθεί σε 3,5 εκατ. σε όλη την Ελλάδα μέχρι το 2030. Αντίστοιχα στην κινητή το δίκτυο της COSMOTE TELEKOM αναδεικνύεται για 9η συνεχόμενη χρονιά το γρηγορότερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα – βάσει μετρήσεων της Ookla (2017-2025) και παραμένει το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα, με πάνω από 99% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη. Δυναμικά αναπτύσσεται και το δίκτυο 5G Stand Alone (5G+), το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο στην Ελλάδα, η κάλυψη του οποίου έχει ήδη ξεπεράσει το 75%.

Πάνω σε αυτά τα κορυφαία δίκτυα «τρέχουν» καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες της εταιρείας μια ολοκληρωμένη εμπειρία internet στο σπίτι, όπως το Fiber To The Room και το Always OnLine. Με την πρωτοποριακή υπηρεσία COSMOTE Fiber Τo Τhe Room, η δύναμη της διάφανης οπτικής ίνας φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, ενώ η υπηρεσία Always OnLine παρέχει αδιάλειπτο internet, ακόμα και αν υπάρξει διακοπή στη σταθερή σύνδεση.

Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού – Δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες

Οι COSMOTE Fiber συνδρομητές μπορούν να αποκτήσουν κάλυψη WiFi σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, χωρίς «νεκρές ζώνες» ή απώλειες σήματος, με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες, με την αποκλειστική υπηρεσία COSMOTE Fiber Τo Τhe Room (FTTR). Ο βασικός εξοπλισμός της υπηρεσίας αποτελείται από ένα Router και ένα Access Point, με χρέωση 6€/μήνα, με τη δυνατότητα προσθήκης έως 16 Access Points (με επιπρόσθετη χρέωση) ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Ενδεικτικά, ένα σπίτι 120 τμ, μπορεί να καλυφθεί εξαιρετικά με 1 ή 2 Access Point. Η υπηρεσία αξιοποιεί τον τελευταίας τεχνολογίας FTTR WiFi 7 εξοπλισμό, που για πρώτη φορά φέρνει στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM.

Με κάθε ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου προσφέρονται δωρεάν οι 2 πρώτοι μήνες, ενώ δωρεάν είναι και η αυτοψία και η εγκατάσταση του FTTR εξοπλισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας, οι οποίοι εξασφαλίζουν ένα άρτιο αισθητικά και τεχνικά αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε χώρου.

Η διαχείριση του Router γίνεται εύκολα μέσω του COSMOTE TELEKOM app, ενώ για περισσότερες λειτουργικότητες, αλλά και για τη διαχείριση του FTTR δικτύου, προσφέρεται η εφαρμογή COSMOTE Fiber To The Room.

Πάντα συνδεδεμένος, ακόμα κι αν πέσει το σταθερό internet

Η εμπειρία internet αναβαθμίζεται σημαντικά και με τη δωρεάν υπηρεσία COSMOTE Always OnLine, που παρέχει συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο internet στο σπίτι, ακόμα και αν υπάρξει διακοπή στη σταθερή σύνδεση. Το router συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο της κινητής (μέσω WiFi hotspot) και συνεχίζει να παρέχει απρόσκοπτα internet σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές του χρήστη. Επιπλέον, ο χρήστης λαμβάνει έξτρα απεριόριστα data για την περίοδο της διακοπής. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να έχει προ-ενεργοποιήσει την υπηρεσία μέσα από το COSMOTE TELEKOM app.

