28.01.2026 10:37

METLEN: H ίδρυση της Green Industrial Grids Association επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη

28.01.2026 10:37


Στην ίδρυση της Green Industrial Grids Association (GIGA) προχώρησε μια ομάδα κορυφαίων ευρωπαϊκών ενεργοβόρων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες για τα ηλεκτρικά δίκτυα.

Η Ένωση δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης επιταχύνοντας την ανάπτυξη σύγχρονων και ψηφιακών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η GIGA, ειδικότερα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, φέρνοντας σε επαφή εταιρείες με κοινές ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της είναι να παρέχει πρακτικές πληροφορίες με γνώμονα τον χρήστη για την πρόσβαση στο δίκτυο, τον σχεδιασμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, ζητήματα που σήμερα λείπουν από τις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την ενέργεια.

Η Metlen συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της GIGA μαζί με Electra, Fastned, Google, Hitachi Energy, Linde, Meta, Milence, Microsoft και Siemens Energy. Από κοινού, εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και παρόχων τεχνολογίας, με κοινή δέσμευση για τον μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών δικτύων, ώστε να στηρίξουν μια καθαρή, ανταγωνιστική και «πράσινη» οικονομία.

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να εξελιχθούν για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται ραγδαία, καθώς η βιομηχανία επιταχύνει την electrification, οι ψηφιακές υπηρεσίες επεκτείνονται και οι καταναλωτές υιοθετούν καθαρές τεχνολογίες με ταχύ ρυθμό. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά δίκτυα δεν έχουν εξελιχθεί με την ίδια ταχύτητα. Η γήρανση των υποδομών, οι χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και οι πολυετείς ουρές σύνδεσης περιορίζουν πλέον τη δυνατότητα επιχειρήσεων και πολιτών να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και προσιτή ηλεκτρική ενέργεια, όταν τη χρειάζονται.

Όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις, με εκτιμώμενες ανάγκες ύψους €1,2 τρισ. για τις υποδομές ηλεκτρικών δικτύων έως το 2040.

Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο ηλεκτρικό σύστημα

H GIGA θα προωθήσει έναν συνολικό μετασχηματισμό των δικτύων, εστιάζοντας στους παρακάτω άξονες: 

•  Σχεδιασμός δικτύων με ορίζοντα το μέλλον – Στενότερη συνεργασία με τους καταναλωτές, ώστε η ανάπτυξη των δικτύων να πραγματοποιείται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.

• Απελευθέρωση κεφαλαίων για την επέκταση των δικτύων –Κινητοποίηση χρηματοδότησης από τρίτους για την επιτάχυνση των επενδύσεων και της βελτιστοποίησης, καθώς και επενδύσεις που γίνονται έγκαιρα, ώστε οι προμηθευτές να μπορούν να προγραμματίζουν καλύτερα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

•  Μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων – Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, όπως οι Τεχνολογίες Ενίσχυσης Δικτύων (Grid Enhancing Technologies – GETs), ευέλικτες συμφωνίες σύνδεσης και στοχευμένα κίνητρα για την ταχεία αποσυμφόρηση των δικτύων.

• Επιτάχυνση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια – Μετάβαση από το μοντέλο «first-come-first-served» σε ένα σύστημα «first-ready-first-out», με κατανομή δυναμικότητας βάσει ωριμότητας έργων, βελτίωση της επεξεργασίας αιτήσεων και ενίσχυση της διαφάνειας.

Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια, το βιώσιμο ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να μετασχηματιστούν άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό, η GIGA θα προσφέρει τεχνική τεχνογνωσία και πρακτικές γνώσεις, βασισμένες στη διεθνή εμπειρία των μελών της σε κανονιστικά πλαίσια και διαδικασίες σχεδιασμού δικτύων. Στόχος της Ένωσης είναι οι πολιτικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών και των εθνικών αρχών να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των παρόχων τεχνολογίας δικτύων.

