search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:24
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 08:45

Κυριακές με διαφορετικό χαρακτήρα στον Papagalos μέσω θεματικής γαστρονομικής προσέγγισης

30.01.2026 08:45
papagalos 1

Mία ακόμη θεματική γαστρονομική Κυριακή με τίτλο Greek Sunday, αφιερωμένη στην ελληνική κουζίνα και τη λογική του κυριακάτικου τραπεζιού, διοργανώνει tο εστιατόριο Papagalos.

Η δράση πραγματοποιείται στον χώρο του εστιατορίου και περιλαμβάνει μενού εμπνευσμένο από την ελληνική γαστρονομική παράδοση, με έμφαση σε πιάτα που παραπέμπουν σε οικείες γεύσεις και συνταγές της Κυριακής. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το μενού βασίζεται σε επιλογές που συνδυάζουν παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονες τεχνικές παρουσίασης.

Μεταξύ των πιάτων που περιλαμβάνονται αναφέρονται χειροποίητα ψωμιά, ελιές και ελληνική σαλάτα, καθώς και ορεκτικά με θαλασσινά και μους λευκού ταραμά. Ως κύριο πιάτο σερβίρεται σφυρίδα φρικασέ με λεμονάτο γαλάκτωμα, ενώ το γεύμα ολοκληρώνεται με επιδόρπιο λεμονόπιτα και παγωτό μαστίχα.

Το Greek Sunday εντάσσεται στις θεματικές πρωτοβουλίες του εστιατορίου, με στόχο την ανάδειξη ελληνικών γεύσεων μέσα από συγκεκριμένη γαστρονομική πρόταση που επαναλαμβάνεται σε επιλεγμένες Κυριακές.

Διαβάστε επίσης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ λόγω τεχνικών εργασιών

COSMOTE TELEKOM: Ολοκληρωμένη εμπειρία Fiber στο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας

AEGEAN: Μπαίνει στη συντήρηση και επισκευή αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών με συμμετοχή 45% στην APELLA

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

springsteen-streets-of-minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

skilitseio_egkainia_new
ΥΓΕΙΑ

Χίος: Εγκαινιάστηκε η ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική στο «Σκυλίτσειο»

IOS_ISLAND
TRAVEL

Ίος, «η βασίλισσα των εναλλαγών και των αντιθέσεων» – «Ύμνοι» από τα διεθνή ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:22
Untitled design
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

springsteen-streets-of-minneapolis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Bruce Springsteen έβγαλε και δεύτερη version του «Streets of Minneapolis» και ενόχλησε τον Λευκό Οίκο

matsas-sinavlia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μίνως Μάτσας: Επιστρέφει για δυο βραδιές στη σκηνή του VOX – Mε τραγούδια δικά του ή «δανεικά»

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση