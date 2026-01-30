Κυριακές με διαφορετικό χαρακτήρα στον Papagalos μέσω θεματικής γαστρονομικής προσέγγισης

Mία ακόμη θεματική γαστρονομική Κυριακή με τίτλο Greek Sunday, αφιερωμένη στην ελληνική κουζίνα και τη λογική του κυριακάτικου τραπεζιού, διοργανώνει tο εστιατόριο Papagalos.

Η δράση πραγματοποιείται στον χώρο του εστιατορίου και περιλαμβάνει μενού εμπνευσμένο από την ελληνική γαστρονομική παράδοση, με έμφαση σε πιάτα που παραπέμπουν σε οικείες γεύσεις και συνταγές της Κυριακής. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το μενού βασίζεται σε επιλογές που συνδυάζουν παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονες τεχνικές παρουσίασης.

Μεταξύ των πιάτων που περιλαμβάνονται αναφέρονται χειροποίητα ψωμιά, ελιές και ελληνική σαλάτα, καθώς και ορεκτικά με θαλασσινά και μους λευκού ταραμά. Ως κύριο πιάτο σερβίρεται σφυρίδα φρικασέ με λεμονάτο γαλάκτωμα, ενώ το γεύμα ολοκληρώνεται με επιδόρπιο λεμονόπιτα και παγωτό μαστίχα.

Το Greek Sunday εντάσσεται στις θεματικές πρωτοβουλίες του εστιατορίου, με στόχο την ανάδειξη ελληνικών γεύσεων μέσα από συγκεκριμένη γαστρονομική πρόταση που επαναλαμβάνεται σε επιλεγμένες Κυριακές.

