search
ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 00:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 22:48

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης

14.10.2026 22:48
domi_malakasa_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη δημιουργία και λειτουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στη θέση «Λιναρίδι», στην περιοχή Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε την Τετάρτη, 14/10, και αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών για τη δημιουργία και λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, επικαλούμενη τις έκτακτες μεταναστευτικές ροές στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Το κείμενο της προτεινόμενης ρύθμισης, προβλέπει τη μίσθωση ή υπεκμίσθωση του ακινήτου από τις 6 Οκτωβρίου 2026 για ένα έτος, με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Το ποσό καθορίζεται βάσει έκθεσης εκτίμησης ορκωτού εκτιμητή, ενώ η καταβολή του προβλέπεται να γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τον κύριο, τον νόμιμο κάτοχο ή τον νόμιμο διαχειριστή του ακινήτου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολόγηση, η ρύθμιση αποσκοπεί στην άμεση υποδοχή, περίθαλψη, ταυτοποίηση και καταγραφή πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα. Η καθυστέρηση δημιουργίας της δομής, σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, ενδέχεται να οδηγήσει σε παρατεταμένη συγκέντρωση πληθυσμών σε πρόχειρους ή ακατάλληλους χώρους, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία και κινδύνους για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίδιων των μεταναστών.

Η δομή υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η λειτουργία της προβλέπεται να συνεχίζεται για όσο διάστημα υφίστανται οι έκτακτες ανάγκες που δικαιολογούν τη δημιουργία της, με την ύπαρξη ή την παύση τους να διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

Η τροπολογία συνδέει, επομένως, την αντιμετώπιση των έκτακτων μεταναστευτικών ροών με την επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης της δομής στους Αθανάτους.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Παπανδρέου: Παρέμβαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την ερήμωση της υπαίθρου με επίκεντρο την Αχαΐα

Νέα ανάρτηση του Ρούμπιο με πλάνα από την ομιλία του στην Πνύκα 

Στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής – Αίτημα για μείωση τιμών στην ενέργεια και στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ploio epithesi mauri thalassa (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Εμπορικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μαύρη Θάλασσα – Άγνωστο αν χτυπήθηκε από drone

MixCollage-15-Oct-2026-12-14-AM-2027
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Η Ρεάλ νίκησε 4-3 τη Ρόμα, θρίαμβος της Παρί κόντρα στη Σίτι και αρχηγός της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

trump-zelenskyy-123
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά Ζελένσκι με βαριές κατηγορίες: «Δικτάτορας χωρίς εκλογές, να κινηθεί γρήγορα αλλιώς δεν θα του μείνει καμία χώρα»

MixCollage-14-Oct-2026-11-55-PM-3095
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Ήττα με ανατροπή στο Λονδίνο και τέλος στο αήττητο σερί της Ένωσης (Videos)

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Λυκόβρυση: Χειροπέδες σε 18χρονο και 20χρονο έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη – Εξαπάτησαν 90χρονη αφαιρώντας της τιμαλφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

mazonakis-kostetsos-new
LIFESTYLE

Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 00:23
ploio epithesi mauri thalassa (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Εμπορικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μαύρη Θάλασσα – Άγνωστο αν χτυπήθηκε από drone

MixCollage-15-Oct-2026-12-14-AM-2027
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Η Ρεάλ νίκησε 4-3 τη Ρόμα, θρίαμβος της Παρί κόντρα στη Σίτι και αρχηγός της Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

trump-zelenskyy-123
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά Ζελένσκι με βαριές κατηγορίες: «Δικτάτορας χωρίς εκλογές, να κινηθεί γρήγορα αλλιώς δεν θα του μείνει καμία χώρα»

1 / 3