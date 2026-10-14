search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 22:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 21:12

Νέα ανάρτηση του Ρούμπιο με πλάνα από την ομιλία του στην Πνύκα 

14.10.2026 21:12
rubio-pnyka-99-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο ελληνικό πνεύμα που διαπνέει την αμερικανική ιστορία αναφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτηση του.

Ο Μάρκο Ρούμπιο μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του στην Αθήνα, ανέβασε βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα από την ομιλία του στην Πνύκα.

«Η ελληνική φιλοδοξία για νέους ορίζοντες έγινε αμερικανικό πνεύμα των πιονιέρων. Τους άνδρες που έχτισαν τον Παρθενώνα διαδέχθηκαν οι αρχιτέκτονες του ευρωπαϊκού χριστιανισμού. Η πείνα για νέα γνώση γέννησε την αποστολή του Μαγγελάνου, την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμπο. Οι ποιότητες που έκαναν τον Μεγάλο Αλέξανδρο να κατακτήσει ολόκληρο τον γνωστό κόσμο επανεμφανίστηκαν στον Καίσαρα, τον Καρλομάγνο, τον Κορτές», αναφέρει μεταξύ άλλων στο σχετικό απόσπασμα και καλεί τον αμερικανικό λαό να ανακαλύψει ξανά το αμερικανικό πνεύμα. 

Διαβάστε επίσης

Επισήμως ο Τζος Χακ επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της Γκίλφοϊλ

O Ντίτερς, μετά την Γκιλφόιλ, απειλεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα σταματήσω να μιλάω» – Στο κάδρο ο Τζέι Ντι Βανς

Daily Mail: Το «μυστικό ημερολόγιο» της Γκιλφόιλ και ο φόβος αποκαλύψεων για την οικογένεια Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniki_trapeza_new-1
BUSINESS

Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με την Allianz για το 30% της Ευρωπαϊκής Πίστης και bancassurance

kimberly trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Η απόφαση για την αποπομπή της Γκίλφοϊλ ελήφθη μέσα σε δύο ημέρες» – Όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση στον Λευκό Οίκο

rodos
ΕΛΛΑΔΑ

«Βούλιαξε» η Ρόδος από την κακοκαιρία: Ένας νεκρός, 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και 202 χιλιοστά βροχής

7122911
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Σαχτάρ – ΑΕΚ – Live η μεγάλη μονομαχία με τους Ουκρανούς

Marco-Rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Εσωτερικό σημείωμα Ρούμπιο για τήρηση της δεοντολογίας μετά την αποπομπή Γκιλφόιλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

mazonakis-kostetsos-new
LIFESTYLE

Βασίλειος Κωστέτσος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 22:43
ethniki_trapeza_new-1
BUSINESS

Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με την Allianz για το 30% της Ευρωπαϊκής Πίστης και bancassurance

kimberly trump
ΚΟΣΜΟΣ

«Η απόφαση για την αποπομπή της Γκίλφοϊλ ελήφθη μέσα σε δύο ημέρες» – Όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση στον Λευκό Οίκο

rodos
ΕΛΛΑΔΑ

«Βούλιαξε» η Ρόδος από την κακοκαιρία: Ένας νεκρός, 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και 202 χιλιοστά βροχής

1 / 3