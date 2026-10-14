Νέα ανάρτηση του Ρούμπιο με πλάνα από την ομιλία του στην Πνύκα 

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Στο ελληνικό πνεύμα που διαπνέει την αμερικανική ιστορία αναφέρθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανάρτηση του.

Ο Μάρκο Ρούμπιο μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του στην Αθήνα, ανέβασε βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα από την ομιλία του στην Πνύκα.

Together we must rediscover the American spirit. pic.twitter.com/OKg1KFhSWd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 14, 2026

«Η ελληνική φιλοδοξία για νέους ορίζοντες έγινε αμερικανικό πνεύμα των πιονιέρων. Τους άνδρες που έχτισαν τον Παρθενώνα διαδέχθηκαν οι αρχιτέκτονες του ευρωπαϊκού χριστιανισμού. Η πείνα για νέα γνώση γέννησε την αποστολή του Μαγγελάνου, την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμπο. Οι ποιότητες που έκαναν τον Μεγάλο Αλέξανδρο να κατακτήσει ολόκληρο τον γνωστό κόσμο επανεμφανίστηκαν στον Καίσαρα, τον Καρλομάγνο, τον Κορτές», αναφέρει μεταξύ άλλων στο σχετικό απόσπασμα και καλεί τον αμερικανικό λαό να ανακαλύψει ξανά το αμερικανικό πνεύμα.

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