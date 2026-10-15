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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

15.10.2026 16:49

Ο Κάθετος Διάδρομος ξεκίνησε πολύ πριν την Γκίλφοϊλ και δεν κινδυνεύει από αλλαγές προσώπων – Η ανάλυση του Μιχάλη Ιγνατίου

15.10.2026 16:49
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Τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και το παρασκήνιο που προηγήθηκε της άφιξης της Κίμπερλι Γκίλφοιλ στην Αθήνα αναλύει ο Μιχάλης Ιγνατίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αμερικανικό σχεδιασμό με βάθος χρόνου, ο οποίος δεν εξαρτάται από πρόσωπα και αλλαγές στην πρεσβεία.

Η υπόθεση του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης, πολύ προτού τοποθετηθεί στην Αθήνα η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ και δεν κινδυνεύει από την παραίτησή της, τόνισε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο έμπειρος ανταποκριτής στην Ουάσιγκτον.

«Έχουν ξεκινήσει να λέγονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι αστεία. Η υπόθεση του Κάθετου Διαδρόμου ξεκίνησε με πρωτοβουλία της αμερικανικής κυβέρνησης. Ήταν στο πλαίσιο της τραμπικής πολιτικής για την ενεργειακή κυριαρχία. Είχε αποφασίσει ο πρόεδρος Τραμπ να συνεργαστεί με ευρωπαϊκές χώρες για να τις προμηθεύσει ο ίδιος με φυσικό αέριο», σημείωσε ο έμπειρος ανταποκριτής.

Όπως τόνισε, αυτά συνέβησαν πολύ προτού έρθει στην Ελλάδα η κυρία Γκίλφοιλ. «Θυμάμαι, όλες τις επαφές τις είχε κάνει αρχικά ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος συναντιόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, και με τον υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος και ανέλαβε όλες τις διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε ο Ιγνατίου.

«Οι επαφές συνεχίστηκαν το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο οι δύο υπουργοί πήγαν στην Ελλάδα και συναντήθηκαν, στην πρεσβευτική κατοικία χωρίς Γκίλφοιλ, με τρεις Έλληνες επιχειρηματίες: τους επικεφαλής της AKTOR, της ΔΕΗ και του Ομίλου Κοπελούζου και έγινε η όποια επιλογή», συμπλήρωσε.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου υπογράμμισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος δεν κινδυνεύει, καθώς αποτελεί στρατηγική απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία επέλεξε να έχει αφετηρία την Ελλάδα, έπειτα από κινητοποίηση της Αθήνας, που κατάφερε να πείσει την Ουάσιγκτον να επιλέξει τη χώρα μας για τον ρόλο αυτό, αντί για άλλα κράτη που έχουν αντίστοιχες υποδομές για το LNG.

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 18:04
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