Αρθροπλαστική γόνατος: Απαλλάσσει 3D εκτυπωμένη πρόθεση από τον πόνο;

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Επαναπροσδιορισμό της χειρουργικής αντικατάστασης των αρθρώσεων έχει επιφέρει η ιατρική τεχνολογία, καθώς οι εξατομικευμένες και τρισδιάστατα εκτυπωμένες (3D) προθέσεις κερδίζουν διαρκώς έδαφος στη διεθνή ορθοπαιδική κοινότητα.

Μέχρι πρόσφατα, ο καθιερωμένος τρόπος αντιμετώπισης της προχωρημένης φθοράς του γόνατος βασιζόταν στη συμβατική μέθοδο, κατά την οποία αφαιρούνται τα κατεστραμμένα τμήματα του οστού και αντικαθίστανται με μεταλλικά και πλαστικά εμφυτεύματα, που διατίθενται σε μια προκαθορισμένη σειρά τυποποιημένων μεγεθών του εμπορίου.

Ωστόσο, η στατιστική δείχνει ότι περίπου 1 στους 5 ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτή την κλασική διαδικασία εκφράζει κάποιου βαθμού δυσαρέσκεια, κυρίως λόγω ανατομικών συμβιβασμών και της αίσθησης ενός «ξένου σώματος» στην άρθρωση.

Αυτό το κλινικό κενό έρχεται να καλύψει η σύγχρονη στροφή προς την εξατομικευμένη (custom-made) αρθροπλαστική, μια προσέγγιση όπου το εμφύτευμα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται αποκλειστικά για να αντικατοπτρίζει τη μοναδική ανατομία του ασθενούς.

«Η οστεοαρθρίτιδα είναι η κύρια αιτία υποβολής σε αρθροπλαστική γόνατος. Η συγκεκριμένη πάθηση αποτελεί μια παγκόσμια υγειονομική πρόκληση, αφού επηρεάζει περισσότερους από 240 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και αποτελώντας την κύρια αιτία σοβαρού περιορισμού της κινητικότητας. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, η κατακόρυφη αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν οδηγήσει σε έκρηξη των περιστατικών, με αποτέλεσμα να διενεργούνται πλέον πάνω από 2,8 εκατομμύρια ολικές αρθροπλαστικές στο γόνατο κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο», σημειώνει ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός, επικεφαλής του Τμήματος Επανορθωτικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ισχίου – Γόνατος της Osteon Orthopedic & Spine Clinic δρ. Βασίλειος Σακελλαρίου.

«Τα συμβατικά εμφυτεύματα του εμπορίου σχεδιάζονται με βάση τον ανατομικό μέσο όρο του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν τις μοναδικές ανατομικές ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή. Αυτή η αναντιστοιχία είναι πιθανό να οδηγήσει στο φαινόμενο της προεξοχής του υλικού (implant overhang), όπου το μεταλλικό τμήμα ξεπερνά τα όρια του οστού κατά 3 ή περισσότερα χιλιοστά, προκαλώντας επώδυνη πρόσκρουση και ερεθισμό των γύρω μαλακών ιστών και των συνδέσμων. Στην προσπάθεια να αποφευχθεί, μπορεί να επιλεγεί ένα μικρότερο μέγεθος που αφήνει ακάλυπτες περιοχές του κομμένου οστού (undercoverage), γεγονός που ενδεχομένως να γίνει αιτία καθίζησης του εμφυτεύματος στο μέλλον. Επιπλέον, τα τυποποιημένα μεγέθη προκαλούν συχνά «υπερπλήρωση» της άρθρωσης και ανώμαλη κινηματική, αλλοιώνοντας τη φυσιολογική τροχιά της επιγονατίδας και προκαλώντας αίσθηση αστάθειας ή δυσκαμψίας κατά το λύγισμα. Τέλος, για να προσαρμοστεί η ανατομία του ασθενούς στο έτοιμο εμφύτευμα, ο χειρουργός αναγκάζεται να αφαιρέσει περισσότερο υγιές οστό, περιορίζοντας τα αποθέματα οστικής μάζας σε περίπτωση που χρειαστεί μελλοντική επέμβαση αναθεώρησης», εξηγεί.

Η ψηφιακή προετοιμασία: Πώς σχεδιάζεται το γόνατο

Αρχικά, ο ασθενής υποβάλλεται σε μια εξειδικευμένη απεικονιστική εξέταση, πραγματοποιώντας μια προεγχειρητική αξονική (CT) ή μαγνητική (MRI) τομογραφία ολόκληρου του πάσχοντος σκέλους. Τα ψηφιακά δεδομένα της απεικόνισης εισάγονται στη συνέχεια σε εξειδικευμένα λογισμικά τρισδιάστατης σχεδίασης και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, τα οποία αναπαράγουν με ακρίβεια το ανατομικό μοντέλο της άρθρωσης του μηριαίου οστού και της κνήμης. Βάσει αυτού του ψηφιακού εκμαγείου, σχεδιάζεται η ιδανική τοποθέτηση των υλικών στον υπολογιστή και προσδιορίζονται οι ακριβείς θέσεις των πείρων καθοδήγησης.

Αφού ολοκληρωθεί ο τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός από τον χειρουργό, τα δεδομένα αποστέλλονται στις συγκεκριμένες βιομηχανικές μονάδες όπου ενεργοποιείται η διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης μετάλλων.

Για την κατασκευή των μόνιμων εμφυτευμάτων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ιατρικά, βιοσυμβατά κράματα υψηλής αντοχής, όπως το τιτάνιο. Η εκτύπωση πραγματοποιείται στρώμα-στρώμα μέσω προηγμένων συστημάτων λέιζερ, τα οποία λιώνουν με απόλυτη ακρίβεια τη μεταλλική σκόνη ακολουθώντας το ψηφιακό πατρόν του ασθενούς.

Παράλληλα, οι ανατομικοί οδηγοί κοπής (cutting jigs) μιας χρήσης κατασκευάζονται μέσω παρόμοιας 3D εκτύπωσης από ειδικά ιατρικά πολυμερή (πλαστικά), τα οποία είναι κατάλληλα για πλήρη αποστείρωση. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, τα υλικά υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, συσκευάζονται, αποστειρώνονται και αποστέλλονται εγκαίρως στο νοσοκομείο πριν από την προγραμματισμένη επέμβαση.

Η ακρίβεια χιλιοστού στην πράξη

Η εφαρμογή της τεχνολογίας των custom-made εμφυτευμάτων μεταβάλλει ριζικά το περιβάλλον του χειρουργείου, προσφέροντας υψηλή ακρίβειας τοποθέτηση. Οι εξατομικευμένες προθέσεις εφαρμόζουν σταθερά πάνω στο οστό, επιτρέποντας στον χειρουργό να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αφαιρέσεις φθαρμένου χόνδρου με ακρίβεια χιλιοστού και χωρίς την ανάγκη εμπειρικών υπολογισμών.

Επιπλέον, αποφεύγεται η διάνοιξη του μυελικού αυλού του μηριαίου οστού που απαιτείται στις παραδοσιακές μεθόδους, γεγονός που περιορίζει το εσωτερικό τραύμα. Αυτή η προσέγγιση προστατεύει τους γύρω μαλακούς ιστούς και τους συνδέσμους, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ιδανική ευθυγράμμιση του σκέλους σύμφωνα με τον φυσικό μηχανικό άξονα του ασθενούς.

Η επόμενη ημέρα: Αποκατάσταση και επιστροφή στην καθημερινότητα

Η ελαχιστοποίηση του διεγχειρητικού τραύματος των ιστών μεταφράζεται άμεσα σε μια πιο ομαλή μετεγχειρητική πορεία για τον ασθενή. Η μειωμένη απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης επέμβασης περιορίζει σημαντικά την ανάγκη για μεταγγίσεις.

Στο πλαίσιο των σύγχρονων πρωτοκόλλων ταχείας ανάρρωσης, η κινητοποίηση και η βάδιση του ασθενούς ξεκινούν ακόμη και λίγες ώρες μετά το χειρουργείο.

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