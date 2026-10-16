Εγκαινιάστηκαν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου και τα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα

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Στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην Ήπειρο, πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια σε δομές υγείας. Πρώτος σταθμός του Υπουργού Υγείας ήταν το Κέντρο Υγείας Μετσόβου όπου ο κ. Γεωργιάδης έκοψε την κορδέλα στην πλήρως ανακαινισμένη υγειονομική δομή. Στο Κ.Υ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνισης, συνολικού προϋπολογισμού 1.062.373,38 ευρώ.

Μετά τα εγκαίνια ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Εγκαινιάσαμε ένα από τα δυσκολότερα και ομορφότερά μας έργα, την πλήρη ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας Μετσόβου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον κύριο Καχριμάνη. Φτιάξαμε σε ένα από τους ομορφότερους τόπους της Ελλάδας ένα από τα ομορφότερα κέντρα υγείας».

Επόμενος σταθμός του Υπουργού Υγείας ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας» για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).Εκεί τον περίμενε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών και ο υπουργός αποφάσισε να τους μιλήσει αφού πραγματοποιήσει τα εγκαίνια. Ωστόσο κατά την έξοδο του δεν βρήκε κανένα. Το γεγονός αυτό μάλιστα δεν το άφησε ασχολίαστο και αναρτώντας στο Χ ένα video έκανε τις σχετικές δηλώσεις επισημαίνοντας ότι : «Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν».

Χθες στην περιοδεία μας στο Νομό Ιωαννίνων κάναμε πολλά πράγματα. Ξεχωρίζω όμως την σκηνή αυτή που βλέπετε. Στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» πήγαμε για να εγκαινιάσουμε ένα υπέροχο έργο, τα νέα ΤΕΠ και την νέα Ακτινολογική Κλινική. Θα δείτε στο βίντεο πόσο υπέροχο έγινε και το Νοσοκομείο αυτό που χρόνια το είχαν παραμελήσει άπαντες και οι Γιαννιώτες πίστευαν ότι τελικά θα κλείσει. Και τελικά όχι μόνον δεν έκλεισε αλλά το κάναμε καινούργιο! Επίσης προσλάβαμε +30 ιατρούς από το 2019 και τώρα προσλάβαμε άλλους 30 νοσηλευτές. Στην είσοδο με περίμενε η γνωστή συμμορία της μιζέριας και αποφάσισα να μήν τους δώσω σημασία. Δεν πήγα αλλά συνέχισα το πρόγραμμα μου. Είπα στους συνεργάτες μου ότι εάν θα ήταν εκεί και μετά τα εγκαίνια κατά την έξοδο μου θα πήγαινα να τους μιλήσω. Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν. Όταν βγήκα να φύγω πήγα εκεί που στέκονταν και έκανα δηλώσεις μόνος μου. Κοινώς μήν σας παρασύρουν κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ. Μόνον η πολιτική τους νοιάζει και η βλάβη στην Κυβέρνηση. Κατά τα άλλα εγκαινιάσαμε και το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, υπέροχο και τον σταθμό ΕΚΑΒ που φτιάξαμε στα Ζαγόρια, αίτημα της τοπικής κοινωνίας 30 ετών. Εκεί στα Ζαγόρια μας υποδέχθηκαν οι κάτοικοι με λουλούδια και αγκαλιές, από την συμμορία της μιζέριας το πρωί στην συμμορία της χαράς το απόγευμα! Ο κόσμος τελικά και βλέπει και καταλαβαίνει! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026

Οι προσλήψεις

Αξίζει να τονισθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και αναδιαρρύθμισης των υποδομών του, συνολικού προϋπολογισμού 984.998,41 ευρώ.

Μετά τα εγκαίνια ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι εκτός από κτηριακές αναβαθμίσεις γίνονται και προσλήψεις. Συγκεκριμένα έχουν ήδη προσληφθεί 30 νοσηλευτές και πέντε επικουρικούς γιατρούς διαφορών ειδικοτήτων: «Είναι λίγο άδικο να ακούω διαρκώς ότι δεν κάνουμε προσλήψεις, όταν κάνουμε προσλήψεις και θα κάνουμε και άλλες.

Τα ΤΕΠ που έχουμε φτιάξει δεν είναι μόνο ανακαινισμένα, έχει αλλάξει όλη η φιλοσοφία και η ροή των ασθενών μέσα με στόχο να έχουμε καλύτερη ροή και μικρότερη αναμονή και περισσότερες ευκαιρίες να σώσουμε ζωές. Και ο εξοπλισμός που φέραμε για τα ΤΕΠ, ο πολύ σύγχρονος εξοπλισμός είναι ακριβώς για αυτό.».

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ήταν το ΕΚΑΒ Ζαγορίου, όπου τον υποδέχτηκε το προσωπικό, με το οποίο συζήτησε και άκουσε τα αιτήματά του. Στο τέλος της επίσκεψης, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:

«Εδώ δεν συναντήσαμε τη συμμορία της μιζέριας, συναντήσαμε τη συμμορία της χαράς και πράγματι είναι μια μέρα χαράς. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Χαραλάμπους, που μετά από την εντολή που του έδωσα ασχολήθηκε σοβαρά για να γίνει αυτό που σήμερα είμαστε εδώ και θα έχετε το ασθενοφόρο σας εδώ σε 24ωρη βάση για οτιδήποτε συμβεί.».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λάρισα, ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα. Καθόλη τη διάρκεια της πρώτης ημέρας περιοδείας του στα Ιωάννινα, τον Υπουργό Υγείας συνόδευαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος και οι βουλευτές Ιωαννίνων της ΝΔ Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα και Γεώργιος Αμυράς.

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