search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 11:58
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

16.10.2026 10:42

Εγκαινιάστηκαν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου και τα ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα

16.10.2026 10:42
egkainia_adonis_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην Ήπειρο, πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια σε δομές υγείας. Πρώτος σταθμός του Υπουργού Υγείας ήταν το Κέντρο Υγείας Μετσόβου όπου ο κ. Γεωργιάδης έκοψε την κορδέλα στην πλήρως ανακαινισμένη υγειονομική δομή. Στο Κ.Υ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανακαίνισης, συνολικού προϋπολογισμού 1.062.373,38 ευρώ.

Μετά τα εγκαίνια ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Εγκαινιάσαμε ένα από τα δυσκολότερα και ομορφότερά μας έργα, την πλήρη ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας Μετσόβου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον κύριο Καχριμάνη. Φτιάξαμε σε ένα από τους ομορφότερους τόπους της Ελλάδας ένα από τα ομορφότερα κέντρα υγείας».

Επόμενος σταθμός του Υπουργού Υγείας ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστας» για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).Εκεί τον περίμενε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών και ο υπουργός αποφάσισε να τους μιλήσει αφού πραγματοποιήσει τα εγκαίνια. Ωστόσο κατά την έξοδο του δεν βρήκε κανένα. Το γεγονός αυτό μάλιστα δεν το άφησε ασχολίαστο και αναρτώντας στο Χ ένα video έκανε τις σχετικές δηλώσεις επισημαίνοντας ότι : «Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν».

Οι προσλήψεις

Αξίζει να τονισθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και αναδιαρρύθμισης των υποδομών του, συνολικού προϋπολογισμού 984.998,41 ευρώ.

Μετά τα εγκαίνια ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι εκτός από κτηριακές αναβαθμίσεις γίνονται και προσλήψεις. Συγκεκριμένα έχουν ήδη προσληφθεί 30 νοσηλευτές και πέντε επικουρικούς γιατρούς διαφορών ειδικοτήτων: «Είναι λίγο άδικο να ακούω διαρκώς ότι δεν κάνουμε προσλήψεις, όταν κάνουμε προσλήψεις και θα κάνουμε και άλλες.

Τα ΤΕΠ που έχουμε φτιάξει δεν είναι μόνο ανακαινισμένα, έχει αλλάξει όλη η φιλοσοφία και η ροή των ασθενών μέσα με στόχο να έχουμε καλύτερη ροή και μικρότερη αναμονή και περισσότερες ευκαιρίες να σώσουμε ζωές. Και ο εξοπλισμός που φέραμε για τα ΤΕΠ, ο πολύ σύγχρονος εξοπλισμός είναι ακριβώς για αυτό.».

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ήταν το ΕΚΑΒ Ζαγορίου, όπου τον υποδέχτηκε το προσωπικό, με το οποίο συζήτησε και άκουσε τα αιτήματά του. Στο τέλος της επίσκεψης, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε:

«Εδώ δεν συναντήσαμε τη συμμορία της μιζέριας, συναντήσαμε τη συμμορία της χαράς και πράγματι είναι μια μέρα χαράς. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, τον κύριο Χαραλάμπους, που μετά από την εντολή που του έδωσα ασχολήθηκε σοβαρά για να γίνει αυτό που σήμερα είμαστε εδώ και θα έχετε το ασθενοφόρο σας εδώ σε 24ωρη βάση για οτιδήποτε συμβεί.».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λάρισα, ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη και τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα. Καθόλη τη διάρκεια της πρώτης ημέρας περιοδείας του στα Ιωάννινα, τον Υπουργό Υγείας συνόδευαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος και οι βουλευτές Ιωαννίνων της ΝΔ Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα και Γεώργιος Αμυράς.

Διαβάστε επίσης:

Ολική αρθροπλαστική αντίχειρα: Μία νέα επιλογή για ένα παλιό πρόβλημα

Επιβεβαιώνει και η ΠΟΕΔΗΝ τις ελλείψεις σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ

Οσφυαλγία: Η πρώτη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως – Ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοούμε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το φθηνότερο Skoda στην Ελλάδα – Με 10 χρόνια εγγύηση

costa-leyen
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΕΕ: Μετά το χάος για προϋπολογισμό και ενέργεια, σειρά για Ουκρανία, ευρωπαϊκή ασφάλεια και μεταναστευτικό – Συγκρατημένη ικανοποίηση στην Αθήνα

aftokinito_kamera_1610_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η μπροστινή κάμερα στο αυτοκίνητό σου είναι πιο χρήσιμη απ’ όσο νομίζεις

panagiotidis
MEDIA

ΕΡΤ: Ο Άρης Παναγιωτίδης στη θέση του προσωρινού Διευθύνοντα Συμβούλου μετά από πρόταση του Π. Μαρινάκη

panos kammenos 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καυγάς Βούλτεψη – Αντωνοπούλου για τα… μάτια του Καμμένου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karamanlis samaras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο στρατόπεδο Σαμαρά από τις αποστάσεις Καραμανλή - Πού φτάνουν οι δεξαμενές για το νέο κόμμα

keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

stratos orkomosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές

roger-waters-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Ρότζερ Γουότερς «ισοπεδώνει» τον Χέτφιλντ των Metallica: «Είναι καθίκι, έχει δείκτη νοημοσύνης 3»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 11:58
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το φθηνότερο Skoda στην Ελλάδα – Με 10 χρόνια εγγύηση

costa-leyen
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΕΕ: Μετά το χάος για προϋπολογισμό και ενέργεια, σειρά για Ουκρανία, ευρωπαϊκή ασφάλεια και μεταναστευτικό – Συγκρατημένη ικανοποίηση στην Αθήνα

aftokinito_kamera_1610_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί η μπροστινή κάμερα στο αυτοκίνητό σου είναι πιο χρήσιμη απ’ όσο νομίζεις

1 / 3