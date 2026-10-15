Επιβεβαιώνει και η ΠΟΕΔΗΝ τις ελλείψεις σε αίμα στο Θριάσιο και άλλα νοσοκομεία της Αττικής που προκαλούν τα προβλήματα στο λογισμικό του ΕΚΕΑ

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Τα προβλήματα της ψηφιακής αναβάθμισης του λογισμικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τα οποία προκαλούν ελλείψεις αίματος στο Θριάσιο αλλά και σε άλλα νοσοκομεία της Αττικής, με συνέπεια να κινδυνεύουν να αναβληθούν τα προγραμματισμένα χειρουργεία, επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία Μιχάλης Γιαννάκος.

Μετά τις καταγγελίες του Γιάννη Γαλανόπουλου πρόεδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), που μίλησε στο topontiki.gr, και ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) τοποθετείται για το πρόβλημα με την έλλειψη αίματος στα νοσοκομεία. Ο ίδιος τονίζει ότι μπορεί τα προβλήματα να είναι προσωρινά, ωστόσο υπάρχει ανάγκη συντονισμού των νοσοκομείων της Αττικής με τα νοσοκομεία της περιφέρειας, προκειμένου να αποφευχθούν οι αναβολές χειρουργείων.

Αναλυτικά ο κ. Γιαννάκος επισημαίνει ότι, αν και οι ελλείψεις αίματος είναι ένα συνεχές φαινόμενο, το μείζον πρόβλημα που δημιουργήθηκε χθες και σήμερα με την αδυναμία προμήθειας αίματος στα νοσοκομεία της Αττικής οφείλεται σε δυσλειτουργίες του νέου πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα εισήχθη πρόσφατα και εμφάνισε προβλήματα, με αποτέλεσμα, για λόγους ασφαλείας των ασθενών, να διακοπεί η τροφοδοσία των νοσοκομείων της Αττικής.

«Τα εν λόγω ιδρύματα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε το αίμα που συλλέγουν τα ίδια, καθώς το ΕΚΕΑ ελέγχει κεντρικά τόσο τον έλεγχο όσο και την παραγώγηση για την περιοχή της Αττικής.

Αντίθετα, στα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν παρατηρείται πρόβλημα, καθώς η παραγώγηση γίνεται από τα ίδια τα νοσοκομεία και το ΕΚΕΑ έχει αναλάβει αποκλειστικά τον έλεγχο.» αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εργαζομένων του ΕΚΕΑ, θα χρειαστούν δύο ακόμη ημέρες για την ομαλοποίηση του νέου συστήματος, για τις δυσλειτουργίες του οποίου οι ίδιοι είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα σε σχετική συνέντευξη τύπου.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε ότι «Κρίνεται απαραίτητος ο άμεσος συντονισμός μεταξύ των νοσοκομείων της Αττικής και της περιφέρειας. Με αυτόν τον τρόπο, η Αττική θα μπορεί να προμηθεύεται αίμα αυτές τις ημέρες, διασφαλίζοντας ότι δεν θα αναβληθούν χειρουργικές επεμβάσεις ή μεταγγίσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών.».

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