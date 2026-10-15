Θριάσιο: Αναβάλλονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία λόγω αναβάθμισης του λογισμικού του …ΕΚΕΑ – Τι λέει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr  

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Μια πρωτοφανής αναστάτωση στη λειτουργία του Θριάσιου Νοσοκομείου που επιφέρει την τεράστια ταλαιπωρία των ασθενών που είχαν προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για σήμερα, έχει προκληθεί εξαιτίας της αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Όπως κατήγγειλε στο topontiki.gr ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και εκπρόσωπος εργαζομένων ιατρών του Θριάσιου, σήμερα ακυρώνονται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο, λόγω αδυναμίας υποστήριξης από την αιμοδοσία. Το πρόβλημα οφείλεται στην ανεπάρκεια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) να σημάνει με ασφάλεια τις μονάδες αίματος εξαιτίας αλλαγής λογισμικού, την ώρα που το νοσοκομείο ξεκινά γενική εφημερία με ελάχιστα αποθέματα.

«Σήμερα στο Θριάσιο νοσοκομείο ακυρώνονται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την αιμοδοσία λόγω μη αποστολής αίματος από το ΕΚΕΑ. Με βάση την πληροφόρηση, το ΕΚΕΑ, λόγω αλλαγής λογισμικού, αδυνατεί να σημάνει τις μονάδες αίματος και παραγωγών με τρόπο ώστε να υπάρχει ασφαλής χορήγηση στους ασθενείς. Ταυτόχρονα, ξεκινά γενική εφημερία στο Θριάσιο με τα οποία λιγοστά αποθέματα της αιμοδοσίας.» μας είπε ο κ. Γαλανόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για πολύ σοβαρή εξέλιξη που δημιουργεί αφάνταστη ταλαιπωρία για τους ασθενείς στα τακτικά προγραμματισμένα περιστατικά, ενώ εν δυνάμει εγκυμονεί κίνδυνο για κάποιους άλλους που πιθανά θα χρειαστούν μεγάλες ποσότητες αίματος όπως τραυματίες, επείγουσες αιμορραγίες.

«Το υπουργείο υγείας οφείλει άμεσες απαντήσεις και τάχιστες ενέργειες ώστε να λυθεί το ζήτημα. Επίσης να εξασφαλιστεί ότι τα χειρουργεία της λίστας που ακυρώνονται θα διευθετηθούν άμεσα κατά προτεραιότητα.» σημείωσε ο κ. Γαλανόπουλος.

Οι εξηγήσεις του ΕΚΕΑ

Το topontiki.gr αναζήτησε την πρόεδρο του ΕΚΕΑ Ελένη Τσαγκάρη, ωστόσο η ίδια δεν θέλησε να τοποθετηθεί για το θέμα και μας παρέπεμψε στο υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Τρίτη 13 Οκτωβρίου, όπου ξεκίνησε η λειτουργία του Ενιαίου, ολοκληρωμένου και κεντρικά Ψηφιακού Συστήματος Αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλειας Α.Ε (ΗΔΥΚΑ), που έχει αναλάβει το έργο.

Ωστόσο αυτή η αναβάθμιση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον της ΗΔΥΚΑ, έχει προκαλέσει μια σειρά από τεχνικά προβλήματα, όπως μας είπαν έγκυρες πηγές από το ΕΚΕΑ, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με τις προμήθειες αίματος στα νοσοκομεία, όπως μας διαβεβαίωσαν: «Πρόκειται για τεχνικές επιπλοκές λόγω αλλαγής λογισμικού που αφορούν το Κεντρικό Πληροφοριακό Συστήμα Αιμοδοσίας και το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών. Γίνονται συνεχείς προσπάθειες να διορθωθούν σε συνεργασία με τη ΗΔΥΚΑ.» όπως μας είπαν χαρακτηριστικά.

Πάντως είναι δεδομένο ότι σήμερα τα προγραμματισμένα χειρουργεία στο Θριάσιο έχουν αναβληθεί. Την ίδια ώρα όπως μας είπαν έγκυρες πηγές από το ΕΚΕΑ, δεν γνωρίζουν εάν αντίστοιχα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν τις επόμενες ημέρες και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ κ. Γαλανόπουλος ζήτησε την άμεση επίλυση των τεχνικών αυτών επιπλοκών καθώς ασθενείς που έχουν προγραμματίσει εδώ μήνες τα ραντεβού τους για χειρουργικές επεμβάσεις σήμερα δεν θα τις κάνουν! Παράλληλα δεν γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις επεμβάσεις τους καθώς ίσως χρειαστεί να περιμένουν ως και τέσσερις μήνες για να βρουν ημερομηνία.

Σε κάθε περίπτωση του υπουργείο Υγείας οφείλει να μεριμνήσει άμεσα, προκειμένου να λυθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα προβλήματα για να πάψει η ταλαιπωρία και η αναστάτωση των ασθενών.

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