Νοσοκομείο «Αττικόν»: 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στους διαδρόμους τις πρώτες 40 μέρες του φθινοπώρου

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Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αττικόν» δημοσιοποιεί τα στοιχεία έντεκα διαδοχικών γενικών εφημεριών, από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου.

Τα δεδομένα που φέρνει στη δημοσιότητα το σωματείο, αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά, την συνεχή υπερεργασία, πίεση και εξάντληση των υγειονομικών, οι οποίοι εργάζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς έχουν να διαχειριστούν χιλιάδες περιστατικά κάθε μήνα. Αναλυτικά τις τελευταίες έξι εβδομάδες:

Καταγράφηκαν συνολικά 7.700 προσελεύσεις και 2.000 εισαγωγές.

1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους.

Μετά από κάθε εφημερία υπάρχουν 100 έως 140 ράντζα.

Στα ΤΕΠ παραμένουν για νοσηλεία έως και 40 ασθενείς μετά από κάθε εφημερία. Εκεί εξετάζονται, εκεί νοσηλεύονται, από εκεί μπορεί να πάρουν ακόμη και εξιτήριο!

«Αυτή είναι η κατάσταση. Κάθε τέσσερις μέρες, σε κάθε γενική εφημερία, η ίδια εικόνα. Πίσω από κάθε ράντζο βρίσκεται ένας άνθρωπος που χρειάζεται φροντίδα και αξιοπρέπεια», όπως καταγγέλλει το σωματείο.

Οι νοσηλευτές, οι γιατροί, το λοιπό προσωπικό δουλεύουν πέρα από τα όριά τους. Δύο και τρεις νοσηλευτές καλούνται να φροντίσουν 50 ασθενείς!

«Συνθήκες διαρκούς πίεσης και εξάντλησης. Στο ήδη εξουθενωμένο προσωπικό φορτώνονται συνεχώς περισσότερη δουλειά και νέα γραφειοκρατικά καθήκοντα, όπως τελευταία οι χρονοβόρες διαδικασίες παραγγελίας φαρμάκων.» αναφέρει το σωματείο και τονίζει με έμφαση: «Δεν πάει άλλο! Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, η αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια και η Διοίκηση του νοσοκομείου οφείλουν να δώσουν άμεσες λύσεις».

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το Σωματείο έχει επανειλημμένα αναδείξει το πρόβλημα και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Μάλιστα προειδοποιεί:

«Πάρτε μέτρα τώρα, πριν προστεθεί και η πίεση των χειμερινών λοιμώξεων.»

Το σωματείο εργαζομένων ζητάει:

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με προτεραιότητα στη νοσηλευτική υπηρεσία, στα ΤΕΠ και στις κλινικές που σηκώνουν το βάρος των εισαγωγών. Χρειάζονται επειγόντως 130 επιπλέον νοσηλευτές. Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, ο Υπουργός Υγείας συνεχίζει τα ψέματα.

Πλήρη αξιοποίηση και στελέχωση των διαθέσιμων νοσηλευτικών χώρων και κλινών, με το αναγκαίο προσωπικό. Να ανοίξουν άμεσα η κλινική 07 και η Ουρολογική Κλινική.

Συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης των διαθέσιμων κλινών των δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής, με ευθύνη του Υπουργείου και των ΥΠΕ.

Πλήρη λειτουργία του πρώην Λοιμωδών «Αγία Βαρβάρα» ως σύγχρονου δημόσιου και δωρεάν γενικού νοσοκομείου. Αφού το έκλεισαν, τώρα παραπέμπουν τη λειτουργία του ως κλινική σε ορίζοντα διετίας- τριετίας! Οι ανάγκες είναι άμεσες. Με αυτή την κατάσταση, μέχρι τότε κινδυνεύουν να έχουν φύγει και οι νοσηλευτές που έχουν απομείνει.

Ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα.

Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς της περιοχής θα προχωρήσουν σε κοινές πρωτοβουλίες μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη.

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