search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 17:33
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 16:31

Πράσινο Φως στη Ζωή: «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» (photos)

14.10.2026 16:31
metamosxeusi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων με πράσινο φως σήμανε και φέτος συμβολικά την επανεκκίνηση εκατοντάδων ζωών στην Ελλάδα και χιλιάδων σε όλη την Ευρώπη, μέσα από τη μεταμόσχευση.

Με αφορμή τον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων», το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, φωταγωγήθηκαν με πράσινο χρώμα, το χρώμα της μεταμόσχευσης, το Παναθηναϊκό Στάδιο, η Πλατεία Ομονοίας, το Ωνάσειο Νοσοκομείο και το κτίριο της Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στη Βουλή των Ελλήνων προβλήθηκε το σχετικό σύνθημα «Sharing Lives».

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με διαφορετική χώρα υποδοχής, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, με κεντρικό σύνθημα το “Sharing Lives”, τιμώντας τους δότες οργάνων και ιστών και τις οικογένειές τους, τους λήπτες μεταμοσχεύσεων και τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.  

Τις ημέρες αυτές, κατά τις οποίες υπενθυμίζεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες η αξία της δωρεάς οργάνων και η θεραπευτική δύναμη της μεταμόσχευσης, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΜ και την ΗΔΥΚΑ, απέστειλε και πάλι σχετικό ενημερωτικό μήνυμα, αυξάνοντας ήδη την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ, όπως και τις εγγραφές στο μητρώο δωρητών οργάνων και ιστών ( τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το επόμενο διάστημα).  

Θυμίζουμε ότι πριν από ένα χρόνο σε σχετικό μήνυμα που έφτασε σε εκατομμύρια πολίτες μέσω της ΗΔΥΚΑ, περισσότεροι από 20.000 πολίτες δήλωσαν τη βούλησή τους να γίνουν Δωρητές Οργάνων.

Φέτος τις ημέρες του εορτασμού της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων», 47 συνάνθρωποί μας μεταμοσχεύθηκαν, από 8 δότες οργάνων, προερχόμενων από τα νοσοκομεία Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Γ.Ν. Λαμίας, Π.Γ.Ν. Αττικό, Γ.Ν. Νίκαιας, Ν. Ερρίκος Ντυνάν, Ν. Ερυθρός Σταυρός, Ναυτικό Νοσοκομείο και Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, επιβεβαιώνοντας ότι πλέον η προσφορά ζωής έχει ενταχθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική των νοσοκομείων μας και κυρίως στη συνείδηση των πολιτών και των ελληνικών οικογενειών.  

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ, Καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης σημειώνει: «Ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειες αυτές, οι οποίες με το παράδειγμά τους φωτίζουν τις ζωές των πασχόντων συνανθρώπων μας, όπως και επίσης όλους τους επαγγελματίες υγείας, που με συνεχή προσπάθεια και την επιστημονική τους κατάρτιση συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτό. Ευχή και στόχος μας, είναι κάθε χρόνο, η ημέρα εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς να βρίσκει όλο και περισσότερους ασθενείς μας μεταμοσχευμένους και ενεργούς πίσω στις οικογένειές τους και στις ζωές τους».  

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΜ δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει τα στοιχεία των μεταμοσχεύσεων το 2026 έως και τον Σεπτέμβριο. Πάντως, όπως σημειώνει και αυτή η χρόνια έχει αυξητικές τάσεις και δεν αποκλείεται να ξεπεράσει το 2025, όπου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 388 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ πενταετίας.

Διαβάστε επίσης:

Θριάσιο Νοσοκομείο: Για 10η φορά έπεσαν τμήματα της ψευδοροφής σε κλινικές και γραφεία γιατρών (photos)

Καρκίνος ήπατος: Έγκαιρη διάγνωση και νέες θεραπείες αλλάζουν τα δεδομένα

Αντιγήρανση και μακροβιότητα: Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο του υπουργείου Υγείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poison
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή υπόθεση η παρενόχληση του στρατιωτικού γιατρού: Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα, η 41χρονη είχε δηλητηριάσει και τη μητέρα του 

floros video podi – new
LIFESTYLE

Το βίντεο του Σταύρου Φλώρου με το προσθετικό πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»

helleniq_energy
BUSINESS

Από την αποκατάσταση στην πρόληψη: Πώς τα αντιδιαβρωτικά έργα προστατεύουν τις πυρόπληκτες περιοχές (photos/video)

PHOTO_SYN_TYPOU2
ΘΕΑΤΡΟ

«Όλα θέατρο» στο ΚΘΒΕ με περισσότερες από 15 νέες παραγωγές τη σεζόν 2026-2027

glypta parthenona 8765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Μοιρασιά» στα Γλυπτά του Παρθενώνα θέλει ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 17:32
poison
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή υπόθεση η παρενόχληση του στρατιωτικού γιατρού: Ο πεθερός του έσκαγε τα λάστιχα, η 41χρονη είχε δηλητηριάσει και τη μητέρα του 

floros video podi – new
LIFESTYLE

Το βίντεο του Σταύρου Φλώρου με το προσθετικό πόδι: «Μου έχει λείψει να μπορώ να κάνω τα πιο απλά πράγματα»

helleniq_energy
BUSINESS

Από την αποκατάσταση στην πρόληψη: Πώς τα αντιδιαβρωτικά έργα προστατεύουν τις πυρόπληκτες περιοχές (photos/video)

1 / 3