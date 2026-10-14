Πράσινο Φως στη Ζωή: «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» (photos)

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Η φωταγώγηση εμβληματικών κτιρίων με πράσινο φως σήμανε και φέτος συμβολικά την επανεκκίνηση εκατοντάδων ζωών στην Ελλάδα και χιλιάδων σε όλη την Ευρώπη, μέσα από τη μεταμόσχευση.

Με αφορμή τον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων», το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, φωταγωγήθηκαν με πράσινο χρώμα, το χρώμα της μεταμόσχευσης, το Παναθηναϊκό Στάδιο, η Πλατεία Ομονοίας, το Ωνάσειο Νοσοκομείο και το κτίριο της Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στη Βουλή των Ελλήνων προβλήθηκε το σχετικό σύνθημα «Sharing Lives».

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και διοργανώνεται κάθε χρόνο σε συνεργασία με διαφορετική χώρα υποδοχής, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, με κεντρικό σύνθημα το “Sharing Lives”, τιμώντας τους δότες οργάνων και ιστών και τις οικογένειές τους, τους λήπτες μεταμοσχεύσεων και τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Τις ημέρες αυτές, κατά τις οποίες υπενθυμίζεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες η αξία της δωρεάς οργάνων και η θεραπευτική δύναμη της μεταμόσχευσης, το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΜ και την ΗΔΥΚΑ, απέστειλε και πάλι σχετικό ενημερωτικό μήνυμα, αυξάνοντας ήδη την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ, όπως και τις εγγραφές στο μητρώο δωρητών οργάνων και ιστών ( τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το επόμενο διάστημα).

Θυμίζουμε ότι πριν από ένα χρόνο σε σχετικό μήνυμα που έφτασε σε εκατομμύρια πολίτες μέσω της ΗΔΥΚΑ, περισσότεροι από 20.000 πολίτες δήλωσαν τη βούλησή τους να γίνουν Δωρητές Οργάνων.

Φέτος τις ημέρες του εορτασμού της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων», 47 συνάνθρωποί μας μεταμοσχεύθηκαν, από 8 δότες οργάνων, προερχόμενων από τα νοσοκομεία Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Γ.Ν. Λαμίας, Π.Γ.Ν. Αττικό, Γ.Ν. Νίκαιας, Ν. Ερρίκος Ντυνάν, Ν. Ερυθρός Σταυρός, Ναυτικό Νοσοκομείο και Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, επιβεβαιώνοντας ότι πλέον η προσφορά ζωής έχει ενταχθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική των νοσοκομείων μας και κυρίως στη συνείδηση των πολιτών και των ελληνικών οικογενειών.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΜ, Καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης σημειώνει: «Ευχαριστούμε θερμά τις οικογένειες αυτές, οι οποίες με το παράδειγμά τους φωτίζουν τις ζωές των πασχόντων συνανθρώπων μας, όπως και επίσης όλους τους επαγγελματίες υγείας, που με συνεχή προσπάθεια και την επιστημονική τους κατάρτιση συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτό. Ευχή και στόχος μας, είναι κάθε χρόνο, η ημέρα εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς να βρίσκει όλο και περισσότερους ασθενείς μας μεταμοσχευμένους και ενεργούς πίσω στις οικογένειές τους και στις ζωές τους».

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΜ δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει τα στοιχεία των μεταμοσχεύσεων το 2026 έως και τον Σεπτέμβριο. Πάντως, όπως σημειώνει και αυτή η χρόνια έχει αυξητικές τάσεις και δεν αποκλείεται να ξεπεράσει το 2025, όπου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 388 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ πενταετίας.

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