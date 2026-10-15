Και ξαφνικά μεγάλη έξαρση του κορωνοϊού: Κατά 1.050% αυξήθηκαν τα αντιιικά φάρμακα μέσα σε 1,5 μήνα

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Μεγάλη έξαρση στα κρούσματα της COVID-19 παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην χώρα μας, τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πάψει να υποψιαζόμαστε πως τα συμπτώματα μίας απλής ίωσης, μπορεί να κρύβουν λοίμωξη από τον κορωνοϊό.

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση αντιιικών φαρμάκων: από περίπου 10 συνταγές ημερησίως στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αριθμός έφτασε τις 115 την Τετάρτη (14.10.202026).

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Στέλιος Λουκίδης, διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του «Αττικόν» και επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής που εγκρίνει τη χορήγηση αντιικών στα νοσοκομεία όλης της χώρας, μιλά στο iatropedia.gr για τα αυξανόμενα κρούσματα της COVID-19.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή, η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου… 1.050%.

Ο γιατρός κρούει τον «κώδωνα του κινδύνου», καθώς διαπιστώνει επικίνδυνο εφησυχασμό, καθυστερημένα test-COVID και χαμένες ευκαιρίες έγκαιρης θεραπείας, την ώρα που αυξάνονται και οι νέες νοσηλείες στο «Αττικόν».

«Στην εφημερία χθες στο “Αττικόν” βάλαμε και περιστατικά γρίπης και COVID-19. Κάνει τα συμπτώματα που έκανε πάντα η COVID-19. Δηλαδή πυρετό, ρινίτιδα, καταβολή, αυτά τα “κλασικά” που έχει μία ίωση.

Γι’ αυτό και ο κόσμος δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι. Αυτό φαίνεται, ότι αυτούς που κάνουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο δεν τους είχε περάσει καν από το μυαλό, γιατί είχαν 3-4 μέρες συμπτώματα πριν τη διάγνωση.

Ξέρετε πρέπει να γίνει μια υπενθύμιση σε όλους μας. Και σε μένα που είμαι γιατρός και στον κόσμο. Με τα πρώτα συμπτώματα να κάνουμε άμεσα ένα self test ή να πηγαίνουμε σε ένα Κέντρο Υγείας ή ιατρείο να μας ελέγχουν. Ας το κάνουμε γρήγορα».

Η καθυστέρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, καθώς η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την αξιολόγηση για την έγκαιρη χορήγηση αντιικής θεραπείας, μέσα στα πρώτα 2 εικοσιτετράωρα.

«Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε φάρμακα -για την γρίπη Tamiflu, για την COVID-19 τα ειδικά αντιιικά- για να προλάβουμε τις βαριές καταστάσεις. Όλα αυτά που θα μας βοηθήσουν να μην έχουμε νοσηλίες. Κανένας δεν σκέφτηκε σε αυτές τις νοσηλείες να δώσει αντιικά νωρίς. Και γι’ αυτό θέλει υπενθύμιση», αναφέρει ο ειδικός.

Παράλληλα, σημειώνει ότι στην κλινική του «Αττικόν» εμφανίστηκαν ξανά περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία, έπειτα από ένα διάστημα κατά το οποίο τέτοια περιστατικά είχαν περιοριστεί.

«Είχαμε καιρό να κάνουμε νοσηλεία COVID. Κάναμε τρεις-τέσσερις σε αυτή την εβδομάδα», λέει, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ασθενείς μεγάλης ηλικίας, με πολλά και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι όμως, στην πλειοψηφία τους είχαν καλή έκβαση.

Ο κ. Λουκίδης υπενθυμίζει επίσης ότι η COVID-19 δεν είναι αποκλειστικά χειμερινή λοίμωξη: «Δεν είναι ένας ιός εποχιακός. Είναι ένας ιός ολοετής», σημειώνει, επισημαίνοντας ότι μπορεί να παρουσιάζει εξάρσεις σε διαφορετικές περιόδους του χρόνου.

Επισημαίνει, επίσης, ότι -αντίθετα από τον εμβολιασμό κατά τη γρίπης που είναι περισσότερο αποδεκτός από τους πολίτες- η αποδοχή του εμβολιασμού κατά της COVID-19 παραμένει πολύ χαμηλή, ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που θα έπρεπε να εξετάσουν σοβαρά τη σύσταση εμβολιασμού.

Το μήνυμα και των δύο επιστημόνων είναι σαφές: η επαγρύπνηση ιδίως για τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου, η πρόληψη μέσω εμβολιασμού, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, τα τεστ και η επικοινωνία με γιατρό μπορούν να ανακόψουν την ανοδική πορεία του κορονοϊού.

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