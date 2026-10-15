Διοίκηση Θριάσιου: «Κανονικά σήμερα τα προγραμματισμένα χειρουργεία»

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Την άμεση αντίδραση της Διοίκησης του νοσοκομείου Θριάσιου προκάλεσε η καταγγελία του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας Γιάννη Γαλανόπουλου, για την αναστολή των σημερινών προγραμματισμένων χειρουργείων, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων κατά την ψηφιακή αναβάθμιση του λογισμικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο» Δημήτρη Αντωνίου «σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, όλες οι προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο μας πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως διακοπή.

Παράλληλα, η σημερινή γενική εφημερία του Νοσοκομείου διεξάγεται επίσης με απόλυτη ομαλότητα, καθώς δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα που να σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων αίματος.

Ο πόλεμος εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται. Γνωστός αριστερός συνδικαλιστής δήλωσε ότι σήμερα ακυρώθηκαν τα χειρουργεία στο Θριάσειο Νοσοκομείο λόγω έλλειψης αίματος. Φυσικά πρόκειται περί ψεύδους. Τα χειρουργεία γίνονται κανονικά και αίμα είχαμε στείλει εγκαίρως… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 15, 2026

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» παραμένουν προσηλωμένοι στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας και στη διασφάλιση της φροντίδας των ασθενών.». Μάλιστα για το θέμα πριν από λίγο έστειλε διάψευση και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης:

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