Γκράβα: Tο κράτος έπαιζε «κορώνα-γράμματα» με την ασφάλεια χιλιάδων παιδιών

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Τις τελευταίες ημέρες έχει έρθει στο προσκήνιο το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί; Γιατί αποδεικνύεται ότι 4000 μαθητές, 400 εκπαιδευτικοί και χιλιάδες κάτοικοι γύρω από την Γκράβα ζούσαν αγκαλιά με μια ωρολογιακή βόμβα!

Το χρονικό των γεγονότων είναι αποκαλυπτικό: Στις 2 Οκτωβρίου το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε, μετά από παρέμβαση των εκπαιδευτικών, γιατί παρατηρήθηκε οσμή αερίου. Στις 16 Σεπτεμβρίου υπήρξε επίσης η ίδια οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός διαρροής αερίου. Και για τα δυο αυτά περιστατικά η διευθύντρια του Γυμνασίου είχε ενημερώσει εγγράφως τον δήμο της Αθήνας και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ωστόσο δεν έλαβε καμία απάντηση. Την 1η Οκτώβρη απέστειλε ξανά έγγραφο, θυμίζοντας στις υπηρεσίες ότι δεν έχουν απαντήσει για τα περιστατικά… Δύο εβδομάδες δηλαδή η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές Αθήνας και Γαλατσίου πετούσαν αετό! «Πάμε κι όπου βγει…»!

Ακόμη και όταν μετά την καθοριστική παρέμβαση εκπαιδευτικών και γονιών η Γκράβα εκκενώθηκε και επέβαλλαν να μη λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι -ενώ το υπουργείο δεν είχε δώσει οδηγία για το κλείσιμο του σχολείου- οι διάφοροι υπεύθυνοι του δήμου τους Αθήνας δήλωναν ότι «τα σχολεία δεν γίνεται να κλείνουν για πλάκα»…

Όλες οι κρατικές υπηρεσίες διαβεβαίωναν ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια!Κανείς όμως δεν έβαζε την υπογραφή του στη φράση «η Γκράβα είναι ασφαλής». Τελικά, κάτω από την πίεση των καθημερινών κινητοποιήσεων της σχολικής κοινότητας μάθαμε ότι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας δεν έχει ελεγχθεί για τις εγκαταστάσεις του από το 2003! Κράτος, κυβερνήσεις, περιφέρειες, δημοτικές αρχές -που έχουν και την ευθύνη των υποδομών- επέλεξαν 20 και πλέον χρόνια χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί να ζουν από τύχη. Αντί για μέτρα ασφαλείας, ελέγχους και συντήρηση, το μόνο μέτρο που έπαιρναν ήταν το «χτύπα ξύλο», το πινγκ πονγκ ανευθυνοϋπεύθυνων του κράτους και των Δήμων και πάνω απ’ όλα το «ζητάτε πολλά, δεν υπάρχουν λεφτά, τόσα αντέχει η οικονομία».

Το σύνθημα των μαθητών «ελέγξτε τη Γκράβα μη γίνουμε Βιολάντα» αποτύπωσε εύστοχα ότι η κατάσταση στη Γκράβα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η συνέπεια μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την ασφάλεια των σχολείων ως κόστος, που μοιράζει αρμοδιότητες σε δήμους, υπηρεσίες και εταιρείες, αλλά δεν εξασφαλίζει ούτε τον αναγκαίο έλεγχο ούτε την ουσιαστική συντήρηση των σχολικών υποδομών, μιας πολιτικής που τελικά αφήνει τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες να αναρωτιούνται καθημερινά αν τα παιδιά τους είναι ασφαλή στο σχολείο. Τι ειρωνεία: την ίδια στιγμή που οι εγκαταστάσεις θέρμανσης του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας δε διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας, η κυβέρνηση κορδωνότανε στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε «ενεργειακό κόμβο» και «πάροχο ασφαλείας»…

Αν οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί πίστευαν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (κυβέρνηση, δήμους κλπ) αυτή τη στιγμή στην Γκράβα θα γινότανε μάθημα με κίνδυνο πολύ μεγάλου ατυχήματος. Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν πέρασε, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις Ενώσεις Γονέων, τα εκπαιδευτικά σωματεία και τα μαθητικά συμβούλια στην Γκράβα που απέρριψαν τις «διαβεβαιώσεις» της κυβέρνησης και το γνωστό αφήγημα της περί «δημοσιονομικών αντοχών» και κινητοποιήθηκαν ιεραρχώντας την ανάγκη όλοι να πηγαίνουν και να επιστρέφουν ασφαλείς από το σχολείο!

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή στήριξε τον αγώνα εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. Έφερε το θέμα στη Βουλή εκθέτοντας την κυβέρνηση που επέμενε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Αντίστοιχα και οι εκλεγμένοι του με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στους Δήμους της Αθήνας και του Γαλατσίου ανέδειξαν τις δίκαιες διεκδικήσεις της Ένωσης Γονέων, της ΟΛΜΕ, της Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών. Όλες του οι δυνάμεις μπήκαν μπροστά στον επίμονο αγώνα ώστε να μην επιστρέψει κανένας μαθητής και κανένας εκπαιδευτικός στη Γκράβα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, να έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα προβλήματα και να έχει πιστοποιηθεί εγγράφως η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Μαζί με αυτό το κρίσιμο ζήτημα το ΚΚΕ απαιτεί επίσης μία σειρά μέτρα όπως:

Να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι γνώριζαν, καθυστέρησαν ή παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, χωρίς συγκάλυψη και μετάθεση ευθυνών.

Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές, χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών και χωρίς επιβάρυνση των οικογενειών, με όλα τα αναγκαία μέτρα όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας. Να μην καταγραφεί καμία απουσία στους μαθητές.

Να δοθούν άμεσα άδειες ειδικού σκοπού στους γονείς των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο διάστημα είναι κλειστά τα σχολεία.

Να συνεχίζονται να παρέχονται τα σχολικά γεύματα.

Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο τακτικών ελέγχων, συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση και στελέχωση.

*Ο Γιάννης Δελής είναι βουλευτής του ΚΚΕ

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